Sulík hodnotí prvé dva roky na ministerstve ako náročné. Tvrdí však, že odviedli kvalitnú prácu

Zlepšovanie podnikateľského prostredia, pomoc v čase koronakrízy, príprava priemyselných parkov, podpora inovácií, zmysluplné investičné stimuly, pozitívne zmeny v oblasti energetiky, ale aj snaha o tlmenie rastúcich cien energií.

To sú témy, ktorým sa počas prvých dvoch rokov od nástupu ministra hospodárstva Richarda Sulíka, venovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

„Boli to dva roky výrazne poznačené pandémiou a v ostatnom čase aj vojenským konfliktom na Ukrajine. Napriek tomu, ak sa obzriem späť na uplynulých 24 mesiacov, dovolím si tvrdiť, že sme odviedli kvalitnú prácu. Snažíme sa robiť maximum, aby sme ľuďom a podnikateľom v tejto neľahkej dobe dokázali pomôcť,“ uviedol Sulík.

Najväčším úspechom sú „Kilečká“

K najväčším úspechom zaraďuje rezort zmeny v podnikateľskom prostredí. Vyzdvihol Kilečko 1, ktoré prinieslo 114 opatrení, ako aj druhé s ďalšími 198 zmenami. V súčasnosti sa už postupne zbierajú podnety na tretí balík opatrení.

Od 1. júna 2021 majú všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in – 1 out, od 1. januára tohto roka 1 in – 2 out. Ak teda chcú zaviesť novú reguláciu, ktorá zaťaží podnikateľov, musia reguláciu (respektíve dve) v rovnakej hodnote odstrániť.

Presadili aj viacero foriem pomoci

Ministerstvo v čase pandémie poskytovalo a naďalej poskytuje niekoľko foriem pomoci. Patria k nim dotácie na nájomné, ale tiež podpora kultúry a kreatívneho priemyslu, financie pre nedotovanú autobusovú dopravu a pomoc podnikateľom s preplácaním nákladov súvisiacich s povinným testovaním. Príchod pandémie a aktuálny vojenský konflikt zasiahli aj energetický sektor, predovšetkým v súvislosti s cenami energií.

„Sú to šialené výkyvy, preto sme sa snažili prijať také kroky, aby spotrebitelia a podnikatelia pocítili rast cien čo najmenej,“ uviedol štátny tajomník Karol Galek.

Práce na strategických parkoch pokračujú

Rezort tiež pokračuje v stratégii poskytovania investičných stimulov, ktoré smerujú predovšetkým do najmenej rozvinutých okresov, prioritne formou daňových úľav. S tým súvisí aj budovanie strategických parkov. Prvým úspechom je podľa ministerstva pripravovaný priemyselný park v Rimavskej Sobote.

„Okrem toho intenzívne pracujeme aj na strategickom parku Valaliky na východnom Slovensku,“ doplnil Sulík. Z ďalších aktivít vyzdvihol aj schválenie Národnej vodíkovej stratégie, či účasť na svetovej výstave EXPO v Dubaji.