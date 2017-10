Sulík kritizuje zvyšovanie minimálnej mzdy, nerieši problémy najmenej kvalifikovaných ľudí

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) – Zvyšovanie minimálnej mzdy nie je riešením na Slovensku. Povedal to pre agentúru SITA predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík po tom, čo predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podpísal vo štvrtok na Úrade vlády SR pred médiami vládne nariadenie, podľa ktorého sa hrubá minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 435 eur na 480 eur.

Sulík vidí problém v tom, že najmenej kvalifikovaných ľudí a ľudí bez pracovných návykov nikto nezamestná. Podľa neho nekvalifikovaný človek nevyprodukuje výsledky práce v hodnote minimálnej mzdy. K tomu treba pripočítať odvody zamestnávateľa, dovolenku zamestnanca, či stravné lístky.

Väčšine nezamestnaných chýbajú zručnosti

„Ak je minimálna mzda, povedzme, 500 eur, s odvodmi zamestnávateľa je to už 676 eur, s dovolenkou zamestnanca je to 734 eur a so stravnými lístkami a nejakými dňami OČR a takzvanými paragrafovými dňami sme na 800 eur mesačne. Nuž, nie je to maličkosť, aby človek bez kvalifikácie a bez pracovných návykov vyprodukoval pridanú hodnotu vo výške 800 eur každý mesiac,“ povedal Sulík.

Líder SaS považuje za nutné zamestnať na Slovensku práve ľudí bez kvalifikácie a pracovných návykov. „Kvalifikovaných zamestnancov je nedostatok a napriek tomu máme vyše 200-tisíc nezamestnaných,“ uviedol s tým, že väčšina z nich nemá vzdelanie, návyky, zručnosti, skúsenosti. Táto skupina obyvateľstva by podľa neho mohla robiť fyzické práce, ako napríklad odhŕňať sneh, zametať firemné dvory, kopať kanál, ale nie za spomínaných 800 eur.

Nižšia mzda so sociálnou dávkou

Riešením by podľa liberála bolo vytvorenie súbehu nižšej minimálnej mzdy a sociálnej dávky. „Odvodový bonus vytvára súbeh medzi nízkou mzdou a sociálnou dávkou, a to tak, že k mzde dostane zamestnanec ešte životné minimum znížené o desať percent. Ak by teda niekto robil za 300 eur, dostal by ďalších 170 eur a spolu by mal superhrubú mzdu 470 €,“ vysvetlil Sulík.

Smer-SD zvyšovaním minimálnej mzdy podľa Fica predbieha splnenie sľubu o tom, že minimálna mzda na Slovensku dosiahne 500 eur v roku 2020. Premiér vo štvrtok upozornil na to, že rast minimálnych zárobkov vytvára tlak na zvyšovanie miezd vo všetkých oblastiach.