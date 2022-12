Sulík: Matovič si to rozmyslel a podpísanú demisiu vytrhol z ruky pracovníkovi prezidentky

aktualizované 15. decembra 19:00

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) bol ochotný podať demisiu a odniesol ju aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej do Prezidentského paláca, následne si to však rozmyslel. Uviedol to ešte pred hlasovaním o nedôvere vláde šéf strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Sulík povedal, že bol ešte pred hlasovaním zavolaný do traktu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), kde sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Tam mu oznámili, že Matovič išiel odovzdať demisiu do Prezidentského paláca. „Potom ju ale vytrhol z rúk zamestnanca prezidentskej kancelárie,“ povedal Sulík. Doplnil, že toto len charakterizuje súčasnú vládu, preto SaS podporí jej odvolanie.

Sulíkove slová o Matovičovej demisii potvrdil aj hovorca prezidentky SR Martin Strižinec, ktorý uviedol, že Matovič prišiel podať svoju demisiu do Kancelárie prezidenta SR (KP SR). Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie ju podpísal, avšak potom si to rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia ministra financií tak do KP SR doručená nebola.