Namiesto toho, aby sa starali o lekárov, starajú sa o vlekárov, kritizuje Sulík (video)

Za absurdný považuje predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík návrh poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka na dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na 10 percent pre lyžiarske vleky, lanovky a akvaparky.

Návrh zablokovali

„Namiesto toho, aby sa starali o lekárov, starajú sa o vlekárov,“ povedal Sulík na tlačovej besede.

Upozornil na to, že v utorok sa poslancom za SaS podarilo schválenie tohto návrhu zablokovať. Strana SaS je podľa Sulíka za zníženie DPH, avšak pre celý gastro sektor. „Ak by takýto návrh bol v parlamente a ešte k tomu navrhnú vleky, dalo by sa tomu rozumieť,“ dodal šéf SaS.

Hlasovanie odložili

DPH pre lyžiarske vleky, lanovky a akvaparky sa má na prvé štyri mesiace budúceho roka znížiť z 20 na 10 percent. Toto opatrenie poslanec za Sme rodina Milan Svrček navrhoval do novely zákona o pridanej hodnote doplniť v treťom čítaní tesne pred hlasovaním o samotnej novele. Hlasovanie o novele zákona v utorok nakoniec odložili.