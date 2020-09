Sulík nepovažuje Matovičove vládne noviny za dobrý nápad, ľudia budú na nich „čistiť zemiaky“

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nepovažuje vydávanie vládnych novín za dobrý nápad. Sulík to povedal počas stredajšieho rokovania vlády.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) zároveň nevie, či budú členovia jeho strany do novín prispievať článkami.

Budaj dúfa v čo najmenší tlačený náklad

„Na druhej strane nemusím súhlasiť so všetkým, čo sa deje v koalícii. Sme tam predsa len jeden zo štyroch partnerov. Nepovažujem za dobrý nápad ani ich papierovú podobu. Ale budú mať ľudia zemiaky na čom čistiť a jablká na jeseň a zimu do čoho baliť,“ povedal Sulík.

K tomu, že vláda začala s verejným obstarávaním firmy, ktorá bude noviny vydávať, sa okrem Sulíka nevedel bližšie vyjadriť ani minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Šéf envirorezortu dúfa, že ak predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) projekt vládnych novín skutočne spustí, budú v papierovej podobe vydávané v čo najnižšom množstve.

Nápad prezentoval Matovič ešte v apríli

„Tak ja verím, že premiér má plán, že ak by sa do toho pustil, tak by ich posielal iba abonentom, ktorí by nepotrebovali elektronickú podobu. Myslím, že v 21. storočí sa takáto alternatíva núka,“ dodal Budaj.

Nápad vydávať vládne noviny prezentoval Igor Matovič (OĽaNO) v apríli. Vláda by podľa neho mala mať svoje vlastné noviny, prostredníctvom ktorých bude občanov bezplatne a pravidelne informovať o výsledkoch svojej práce a aktivitách, ktorým sa jej členovia venujú.