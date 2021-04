Sulík odkázal Matovičovi, že Sloboda a Solidarita nebude súhlasiť s vyššími daňami

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí so zvyšovaním daní. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal predseda liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík. Pre stranu SaS je podľa neho zvyšovanie daní „červenou líniou“.

Daňovo-odvodové zaťaženie nesmie stúpať

„Chápeme, že na stole je ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý aj my si myslíme, že by bolo vhodné zmeniť a prispôsobiť, ale zároveň máme v programovom vyhlásení vlády napísané, že prijmeme opatrenia na to, aby nestúpalo celkové daňovo-odvodové zaťaženie,“ povedal.

Strana SaS preto podľa Sulíka do zákona o dlhovej brzde navrhla doplniť aj tzv. daňovú brzdu. Išlo by o ústavný záväzok vlády nezvyšovať dane. „Toto je obzvlášť aktuálne v čase, keď nový minister financií má plány napríklad zvýšiť DPH na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností a podobne,“ tvrdí. Takéto návrhy sú podľa Sulíka pre liberálov neprijateľné.

Liberáli podľa Sulíka ponúkli kompromis, že budú súhlasiť so „zmäkčením“ dlhovej brzdy výmenou za to, že do toho istého alebo iného zákona sa dostane opatrenie o tom, že vláda nesmie zvýšiť celkové daňovo-odvodové zaťaženie.

Matovič nazval podmienku vydieraním

Sulík upozornil na to, že minister financií Igor Matovič túto požiadavku nazval vydieraním. „Ja si to nemyslím, je to len dôsledný, konzistentný postoj strany, že nebudeme súhlasiť s vyššími daňami,“ dodal.

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stále nemá dohodu v koalícii. Ako v utorok povedal minister financií Igor Matovič, strana SaS prijatie zákona naďalej blokuje. Ak v parlamente nebudú mať ústavnú väčšinu, budú sa snažiť rokovať aj s opozíciou.

„Zatiaľ strana SaS naďalej vydiera a blokuje prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Mňa to mimoriadne mrzí, lebo práve takýto zákon by sme mali prijímať vtedy, keď máme ústavnú väčšinu. Aj do budúcna je to veľmi kľúčový zákon na to, aby sme udržali verejné financie zdravé,“ povedal Matovič. Koaličná zmluva však podľa neho hovorí, že nie je možné zablokovať niečo, čo je súčasťou programového vyhlásenia vlády. No ak napriek tomu nebudú mať ústavnú väčšinu, oslovia opozičných poslancov.