Sulík radí Matovičovi, aby sa nad sebou zamyslel a ak nezvláda svoju funkciu, nech ide preč

Vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že zrejme nebude vedieť predložiť rozpočet na budúci rok, považuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ako znak neschopnosti. „Mal by sa nad sebou zamyslieť, či by nemal zmeniť robotu,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Sulík.

Sulík zopakoval, že za stranu SaS nebudú súhlasiť s vyššími daňami a Matovičove kroky považujú za „hrubé primitívne vydieranie“, keď najprv pretlačí miliardové výdavky s „fašistami“ a následne informuje, že nevie zostaviť rozpočet. „My s týmto nesúhlasíme,“ povedal Sulík.

Ak Matovič dnes vie, že nevie zostaviť rozpočet, mal by sa podľa Sulíka modliť, aby prezidentka ten jeho balíček vrátila. „Lebo tá miliarda bude v rozpočte chýbať,“ pokračoval Sulík s tým, že keď to Matovič nezvláda, mal by ísť od toho. Sulík zopakoval, že odmietajú vydieračské nátlakové praktiky a že vyššie dane sú pre SaS červenou líniou.