Sulík sa cíti ako hodinár, ktorému Matovič ničí mechaniku. Daňová revolúcia nie je odvodový bonus

Daňová revolúcia ministra financií Igora Matoviča nie je vylepšením odvodového bonusu, ktorý už viacero rokov prezentuje strana Sloboda a Solidarita (SaS). V reakcii na rozhovor pre portál e.dennikn.sk to na sociálnej sieti uviedol predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

„Pripadám si ako hodinár, ktorý s lupou na očiach, tenučkým šrobovákom a klieštikmi v rukách vytvoril skvost jemnej mechaniky, a tesne pred nasadením krytu príde Igorko s kladivom a stovkou klincom v ruke a odsunie ma so slovami, “nechaj ma to vylepšiť”. Teraz vážne. Odvodový bonus neobsahuje ošklbanie živnostníkov, ani milionársku daň, ani zvýšenie dane z dividend, ani 100 eur na dieťa tým, čo nič nerobia, ani zrušenie stropu pre platenie odvodov,“ napísal Sulík.

Minister financií Igor Matovič je presvedčený, že šéf liberálov Sulík sa v jeho daňovo-odvodovej revolúcii „vidí“. „Ako Riša poznám, myslím si, že on sa v tej revolúcii de facto vidí, lebo mnoho jeho snov z odvodového bonusu, o ktorom roky sníval, sú naplnené. Síce nie úplne tak, ako to chcel urobiť on, ale sú naplnené. Je to mimoriadne zjednodušenie systému, vyčistenie od výnimiek a podobne. Keď bude nad vecou, tak si myslím, že dokáže celú reformu podporiť en bloc,“ povedal v rozhovore pre portál e.dennikn.sk Matovič.