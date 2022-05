Sulíkovci nepodporia Matovičov návrh o pozývaní politikov do diskusií, je to hlúposť a silná forma cenzúry

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí zámer lídra Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Matoviča zaviesť zákonné pravidlá pozývania politikov do diskusných relácií v rozhlase a televízii. Po rokovaní vlády to vo štvrtok vyhlásil predseda SaS Richard Sulík s tým, že ide „o hlúposť“.

„Je to silná forma cenzúry,“ povedal Sulík. Podľa neho verejnoprávna televízia má Radu RTVS a rôzne iné formy, ako vyberať diskusných partnerov do relácií. Upozornil, že v minulosti redaktori odchádzali práve preto, že im vedenie televízie zasahovalo do práce.

„Toto je taký krok, že to dostanú naordinované zo zákona,“ uviedol s tým, že možno Matovič tento svoj návrh s niekým za niečo „vykšeftuje“.

Matovič v pondelok 23. mája na tlačovej konferencii povedal, že účasť v diskusných reláciách má mať jasné pravidlá, ktoré majú televíziám určovať, ako postupovať. V tejto súvislosti poukázal na účasť politikov opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia v debatách a že „za posledné dva roky sa niekto rozhodol, že vyrobí z Pellegriniho budúceho premiéra“.