Šulla zachránil Slovan od pohárového neúspechu, súboj s Trenčínom rozhodol až penaltový rozstrel

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si udržali šancu na zisk slovenského double. V domácej najvyššej súťaži Fortuna lige majú pred rozhodujúcou fázou sezóny bezpečný náskok a v Slovnaft Cupe postúpili už do semifinále. V stredajšom pohárovom vystúpení proti Trenčínu však boli len kúsok od predčasného konca v súťaži.

Po nerozhodnom výsledku 2:2 v riadnom hracom čase nasledoval rozstrel zo značky pokutového kopu. V ňom prví štyria strelci nezaváhali, ale v piatej sérii neskóroval v drese „belasých“ Nigérijčan Ezekiel Henty a futbalisti AS mohli spečatiť postup medzi kvarteto najlepších.

Šullovi vyšiel plán v piatej sérii

Brankár Michal Šulla však vychytal Ryana Koolwijka, v siedmej sérii zneškodnil aj pokus Rubena Ligeona a v bratislavskom tábore vypukla víťazná radosť.

„Keď sme boli v klbku ešte pred rozstrelom, tak som trénerom povedal, že pri jednej penalte určite zostanem v strede. Mali sme aj niečo naštudované, no ako brankári pozerajú strelcov, tak určite aj oni brankárov. Vyšlo to na piatu penaltu a som nesmierne rád, že to dobre dopadlo. Pri rozhodujúcom zákroku v siedmej sérii som si vyslovene vybral stranu a vrhol som sa po lopte, aby som ju zastavil ešte pred bránkovou čiarou. Už pred rozstrelom som veril, že to chalani zvládnu. Veril som, že aspoň jednu penaltu chytím a postúpime. Je dôležité veriť v silu mužstva aj v takýchto vypätých momentoch. Ukázali sme, že sme silný tím a vďaka tomu postupujeme ďalej,“ uviedol Šulla pre klubový web.

Trenčania hrali odvážne a sebavedomo

Hráči Slovana na štadióne v Žiline potvrdili úlohu favorita, ale futbalisti Trenčína ich na jar už druhýkrát potrápili. V ligovom aj pohárovom stretnutí však ťahali za kratší koniec.

„Mne sa páčilo, že sme hrali odvážne, bez strachu a sebavedomo. Ukázali sme jasnú hernú tvár s jasným konceptom, bolo jasné, čo chceme hrať. Snažili sme sa prezentovať útočne, čo sa nám darilo až na 15-20 minút v druhom polčase. Dvakrát sme vyhrávali, mrzia ma situácie za stavu 2:1, keď sme mali niekoľko prečíslení, ktoré sme mohli lepšie riešiť, ale to patrí k futbalu. Väčšia šanca na postup ako pri poslednej penalte neexistuje, tú rozhodujúcu sme nepremenili a tým pádom postupuje Slovan,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Trenčína Norbert Hrnčár.

Semifinálové dvojice určí žreb

„Belasí“ po odchode slovinského kanoniera Andraža Šporara do Sportingu Lisabon nie sú suverénni ako na jeseň, ale v štyroch jarných súťažných stretnutiach ešte nepocítili chuť prehry.

„Myslím si, že náš postup je zaslúžený, hoci to bol veľmi ťažký zápas s výborným súperom. Vážime si postup, tešíme sa a ideme ďalej za naším cieľom, ktorým je víťazstvo v domácom pohári,“ doplnil kouč Slovana Ján Kozák ml. ktorého zverenci zabojujú o postup do finále proti jednému z trojice MFK Ružomberok, FC DAC 1904 Dunajská Streda, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Semifinálové dvojice určí žreb, ktorý sa uskutoční 18.marca o 13:00 h v Sieni slávy slovenského futbalu v Bratislave.