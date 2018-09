Súrodenci mali medzi sebou potýčku, dvanásťročný chlapec vzal nôž a dobodal staršieho brata

MINNETONKA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Prokuratúra z amerického štátu Minnesota obžalovala dvanásťročného chlapca z dobodania jeho 16-ročného brata. Prokurátor z Hennepin County Mike Freeman uviedol, že prípadom sa bude zaoberať súd pre mladistvých. Žiadne bližšie informácie o kauze nezverejnia, a to pre vek podozrivého.

Políciu zavolali do bytu v meste Minnetonka v sobotu večer. Našli tam 16-ročného chlapca s bodným zranením v oblasti hrudníka. Tínedžera transportovali do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Podozrivého si prevzali rodičia, no v nedeľu v noci ho zatkli. Podľa polície použil kuchynský nôž.

Matka a ďalší členovia rodiny boli v čase incidentu doma. Muži zákona zatiaľ neprezradili motív chlapcovho konania, no objasnili, že súrodenci mali medzi sebou potýčku.