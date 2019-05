Súťaž o zájazd do New Yorku na 3 zápasy NHL od DoubleStar Bet

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Majstrovstvá sveta v hokeji sú pravidelne spájané s hráčmi z NHL. Najlepšia hokejová súťaž vrcholí v čase konania svetového šampionátu. A práve táto paralela každoročne zaujíma hokejovú verejnosť.

Je úplne jedno, v ktorej krajine sa šampionát odohráva. Inak tomu nie je ani na MS 2019 v Bratislave a Košiciach. Nejeden slovenský hokejový fanúšik túži na vlastnej koži zažiť zápasy NHL naživo vidieť hokejové hviezdy vo svojich domovských stánkoch. Počas MS 2019 máte skvelú príležitosť ako spojiť oba hokejové tromfy. Ak ste o súťaži s DoubleStar Bet počuli, určite viete, o čo ide. Ak nie čítajte ďalej.

Hráči NHL na MS 2019

Vidieť kompletnú plejádu hráčov z NHL v americkom, či kanadskom tíme majú možnosť diváci v Košiciach. Je vysoká pravdepodobnosť, že práve tieto dva tímy sa objavia aj v niektorom zo štvrťfinálových, či neskorších duelov vyraďovacej fázy v Bratislave. Kanada postavila tím kompletne z hráčov NHL. USA má mladíka Jacka Hughesa, ktorý bude pravdepodobne jednotkou najbližšieho draftu a zároveň najmladším hráčom USA v histórii šampionátov. Druhý z dvojice hráčov na súpiske USA mimo TOP ligy sveta je obranca Adam Fox z Harvard Univerzity.

Z Európanov na MS má najväčší počet hráčov z NHL obhajca titulu zo Švédska. Trom korunkám prišlo pomôcť aktuálne až 21 hráčov spoza veľkej mláky. Je vidieť, že vo Švédsku berú obhajobu dvoch prvenstiev po sebe naozaj vážne a brúsia si zuby na majstrovský hetrik.

Nasledujú tímy Ruska so 14 hráčmi profiligy, či Českej republiky s 12 z nich. Práve táto trojka je má viac ako 10 hráčov z NHL. Slovensku prišlo na šampionát až 6 hráčov z NHL a 3 z AHL. Nasledujú silní Švajčiari s 5 z nich. Nemci s trojicou hráčov Draisaitl, Grubauer a Kahun aj Lotyši s triom Merzlikins, Balcers, Blugers. Fínom prišli vypomôcť iba dvaja hráči z NHL, stavili na európsku základňu domácej SM-Liiga, či nadnárodnej KHL. Traja ďalší pôsobili na farmách TOP tímov NHL v AHL. S dvoma hráčmi odohrajú šampionát hráči Dánska a po jednom ich nájdeme v tímoch Francúzska, Nórska, či Rakúska. Bez hráčov profiligy sú nováčikovia turnaja z Talianska a Rakúska.

Hokejové súťaže na internete

MS v hokeji 2019 sú nielen plné emócií, očakávaní od slovenského tímu, či sledovaní priamych prenosov z hokejových duelov alebo ich vlastným zažitím na v Bratislave, Košicicah. Každý objavil fenomén súťaží spojených práve s 83. svetovým šampionátom IIHF. Množstvo tipovačiek na uhádnutie presného výsledku, či kvízov o hokeji z každého súdka. Za každým sa skrýva odmena pre vyžrebovaných, najrýchlejších, najpresnejších, či najkreatívnejších súťažiacich. Spoločnosti všetky svoje produkty a služby spájajú s hokejom, nech ide o akúkoľvek oblasť na trhu. Zúčastnili ste sa aj vy niektorých z nich? Veríme, že mnohým z vás sa ušla aj nejaká malá, či väčšia výhra. Ak nie, vyskúšajte súťaž pre fanúšikov hokeja v DoubleStar Bet.

Stav si na svojho favorita a poleť do New Yorku

Spoločnosť DoubleStar Bet prichádza so zaujímavou súťažou. Je celkom jednoduchá. Každý z vás azda vyskúšal stávku na svojho obľúbený tím, či už na klubovej alebo reprezentačnej úrovni. Nie však každý bol úspešný. Samozrejme nik z vás ani v prípade prehry na svoj idol nezanevrel. Práve pre fanúšikov hokeja, ktorí si nechcú nechať ujsť príležitosť vidieť svoju hviezdu naživo je určená tipovacia súťaž. Trvá až do finále MS v hokeji 26. mája 2019 a zúčastniť sa jej môže každý registrovaný hráč DoubleStar Bet.

MS vstupujú do svojej záverečnej fázy, preto si zabezpečte možnosť absolvovať 3 zápasy najlepšej hokejovej ligy sveta naživo, priamo v New Yorku. Do súťaže sa dokážete zapojiť už jedinou stávkou na svojho víťaza v ľubovoľnom čase počas MS v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave a Košiciach. Každý z účastníkov sa tak počas šampionátu môže kvalifikovať o zájazd do New Yorku ešte najmenej 6-krát. Aktuálne je šampionát po skupinovej fáze, preto šancu na výhru môžete stále využiť, dokonca ju zvýšiť každou dennou stávkou v minimálnej hodnote 10 EUR.

Prajeme vám skvelé zážitky počas májového sviatku hokeja, ktorý máme na Slovensku už po druhýkrát v histórii. Užite si nezabudnuteľné emócie zo šampionátu doma s rodinou, či priateľmi pred TV, vo fanzónach, podnikoch, či športbaroch po celom Slovensku alebo naživo pri domácom tíme v Košiciach, či inom favoritovi v Bratislave.

