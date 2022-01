Švajčiarka Kummerová nastúpila do trojtýždňovej karantény pred ZOH, chvíle sama so sebou si užíva

Olympijská šampiónka v snowbordingu zo Soči 2014 Švajčiarka Patrizia Kummerová sa pred začiatkom pred ZOH 2022 v Pekingu už nachádza v dlhej trojtýždňovej karanténe priamo v čínskej metropole. Tridsaťštyriročná dvojnásobná medailistka z MS v paralelných disciplínach do dejiska ZOH odcestovala omnoho skôr ako ďalší športovci, keďže nie je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 a čínske úrady v takom prípade požadujú pri vstupe do krajiny karanténu trvajúcu 21 dní.

Tréning na hotelovej izbe

Kummerová sa nachádza v jednom z pekinských hotelov a do izby jej trikrát denne doručujú stravu. Súčasťou jej izby je aj stacionárny bicykel, podložka na cvičenie jogy, jednoručné činky a ďalšie vybavenie potrebné na individuálny tréning medzi štyrmi stenami.

Formou videorozhovoru prezradila, že keď necvičí, vizualizuje si jazdu na snowborde, sleduje televízne seriály či pracuje na návrhu renovácie historickej budovy, ktorú plánuje realizovať po návrate do vlasti.

„Je to minimalistické, ale na to, aby som bola šťastná, veľa nepotrebujem. V tomto problém nevidím. Pravdupovediac, užívam si, že môžem byť sama so sebou,“ prezradila Švajčiarka.

Dlhá karanténa pre nezaočkovaných

ZOH 2022 v Pekingu sa začnú 4. februára a potrvajú do 20. februára. Paralelný obrovský slalom snowbordistov sa v Pekingu uskutoční už v utorok (8. februára). Na predchádzajúcich ZOH v kórejskom Pjongčangu skončila Kummerová šestnásta.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a organizátori ZOH 2022 od účastníkov februárového vrcholného podujatia nevyžadujú očkovanie proti koronavírusu, všetci však musia splniť prísne kritériá potrebné na vstup do Číny.

Kummerová predpokladá, že je jedinou, ktorá sa rozhodla podstúpiť spomenutú trojtýždňovú karanténu, no nie je si stopercentne istá. Pod piatimi kruhmi sa síce predstavia viacerí nezaočkovaní športovci a bez dlhej karantény v Pekingu, väčšina z nich na základe medicínskej výnimky, keďže nemôžu podstúpiť vakcináciu.

Očkovanie odmietla

Ešte pred odletom do Číny švajčiarska snowbordistka uviedla: „Keďže som sa rozhodla nezaočkovať sa, karanténa je logickým dôsledkom. Rešpektujem všetky nariadenia a postupy určené úradmi a Medzinárodným olympijským výborom.“

Patrizia Kummerová sa vyjadrila aj k téme očkovania. „Vyhodnotila som si jeho klady aj zápory. Na oboch stranách bolo viacero dôvodov, no v konečnom dôsledku som sa rozhodla nepodstúpiť ho. Veď nie som v rizikovej skupine,“ poznamenala priamo z pekinskej karantény.

Agentúra AP pripomenula, že viaceré krajiny sa rozhodli vziať na ZOH 2022 do Pekingu iba športovcov, ktorí sú zaočkovaní proti koronavírusu. Sú medzi nimi Američania, Kanaďania, Briti, Švédi, Francúzi, ale aj Česi a Slováci.