Švajčiarsky pohár 2018: Slovenskí hokejisti za 15 sekúnd zmazali náskok Rusov, ale nakoniec prehrali (foto)

aktualizované: 13. december 18:35

LUZERN 13. december (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase na Švajčiarskom pohári s olympijským výberom Ruska 1:2. Najlepšími hráčmi zápasu boli brankár Andrej Košarišťan a Vladislav Provoľňov.

Prvé dva góly padli až v poslednej minúte druhej tretiny. Najprv ruský obranca Vladislav Provoľňov tvrdou strelou z útočného kruhu nedal šancu Andrejovi Košarišťanovi v bránke Slovenska. O 15 sekúnd neskôr sa prezentoval presnou strelou od modrej slovenský obranca Martin Chovan, ktorý strelil svoj prvý gól v najcennejšom drese. V 55. min padlo rozhodnutie z hokejky Alexandra Chochlačiova.

Švajčiarsky pohár 2018 – program: štvrtok 13. decembra: Slovensko – Rusko olympionici (16.15)

štvrtok 13. decembra: Švajčiarsko – Rakúsko (20.15)

piatok 14. decembra: Rakúsko – Rusko olympionici alebo Slovensko (16.15)

piatok 14. decembra: Švajčiarsko – Slovensko alebo Rusko olympionici (20.15)

Počas aktuálneho kalendárneho roka absolvovala slovenská reprezentácia 24 zápasov vrátane stretnutí na olympijskom turnaji v Pjongčangu a na svetovom šampionáte v Dánsku. Zatiaľ má negatívnu bilanciu 11 víťazstiev a 13 prehier.

Naposledy sa slovenskí hokejisti predstavili na Nemeckom pohári, kde obsadili tretie miesto. Turnaj začali prehrami so Švajčiarmi (2:3) a olympijským tímom Ruska (1:2). V poslednom zápase zdolali domácu reprezentáciu (2:0).

Švajčiarsky pohár 2018 Luzern Slovensko – Rusko /olympionici/ 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Góly:

39:26 – 0:1 V. Provoľňov (Fiodorov)

39:41 – 1:1 Ma. Chovan (R. Lantoši)

54:30 – 1:2 A. Chochlačiov (D. Alexejev) vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: M. Lemelin (Rak.), A. Dipietro (Švajč.) – D. Duarte (Švajč.), D. Altmann (Švajč.), 1521 divákov Zostavy:

Slovensko: Košarišťan – Martin Chovan, M. Rosandič, Baranka, Marek Ďaloga, Štajnoch, Graňák, Malec, Koch – Lantoši, L. Hudáček, Puliš – Štrauch, Kytnár, Michal Chovan – Buček, Šťastný, Tybor – Šoltés, B. Rapáč, Hecl

Rusko (olympionici): Konovalov – Zemčionok, Demidov, Zub, Bereglazov, Rafikov, Provoľňov, Abrosimov, Šaripzianov – I, Michejev, Zernov, Kručinin – Čibisov, Maľcev, Burdasov . – Chochlačiov, Alexejev, Fiodorov – Li, Ilin, Žafiarov

I. tretina

Rusi mali spočiatku viac dobrých akcií ako Slováci. Košarišťan si v oslabení pri vylúčení Šťastného aj najmä neskôr pri šanci Ambrosimova udržal čisté konto.

Prvá väčšia slovenská šanca prišla v 16. min, keď v presilovke Štajnoch našiel Bučeka, ale debutant v slovenskej reprezentácii neprestrelil obrannú hradbu pred sebou. Slováci mohli otvoriť skóre tzv. gólom do šatne, ale Kytnár približne pol minúty pred koncom I. tretiny neuspel sám pred Konovalovom.

II. tretina

V 24. min sa mohli dostať do vedenia Rusi, ale Chochlačiov v nájazde nevyzrel na Košarišťana. Potom šiel na trestnú lavicu za podrzaenie B. Rapáč, ale ruskí olympionici ani z druhej presilovky v zápase nevyťažili gól.

V polovici druhej tretiny sa najprv natlačil pred Konovalova rýchly obranca Ďaloga, ale z bekhendu ho neprekonal. O čosi neskôr sa do dobrej palebnej pozície dostal Šoltés, ale minul bránku Ruska.

Zverenci trénera Brataša mohli streliť gól v 33. min, ale jeho strela švihom skončila na hornej žŕdke slovenskej bránky. Na opačnej strane Hudáček šikovne vysunul Lantošiho, ale ten mal medzi dvojicou obrancov málo času na zakončenie.

Na konci druhej tretiny sa hra ešte zrýchlila. Najprv mal dve veľké príležitosti na slovenskej strane Štrauch, ale Konovalov bol pozorný. Potom zasa pridali do kroku Rusi. Nájazd Zernova sa gólom ešte neskončil, ale 34 sekúnd pred koncom druhej časti otvoril skóre obranca Provoľňov. Na jeho „bombu“ z útočného kruhu nemal Košarišťan nárok.

Uplynulo len 15 sekúnd a zaskvel sa aj slovenský hráč z defenzívnych radov. Martin Chovan vystrelil od modrej a využil to, že Konovalov mal zakrytý výhľad – 1:1. „Gól chutí sladko, ale s Rusmi to nie je jednoduché. Sú silní na puku a nebezpeční v ich útočnom pásme. My máme v našej obrane neporiadok, ale dá sa to ešte napraviť. Najlepšie tak, že budeme hrať čo najviac v ich obrannej tretine,“ uviedol Martin Chovan pre RTVS v rozhovore počas prestávky medzi II. a III. tretinou.

III. tretina

Na začiatku tretej tretiny mali ruskí hráči po tretí raz výhodu presilovej hry, ale do tretice sa Slováci ubránili. Dokonca v oslabení sa dostal do šance Kytnár, ale prestrelil.

Okná v slovenskej obrane však pribúdali a ďalší nájazd Zernova sa len-len, že neskončil gólom. Potom prišla štvrtá ruská presilovka v zápase pri vylúčení Kytnára a po strele Provoľňova po druhý raz v zápase zvonila žŕdka na konštrukcii slovenskej bránky.

V 55. min už Slováci inkasovali. Chochlačiov strelou bez prípravy prekonal Košarišťana – 1:2. Strelcovi gólu prihrával Alexejev riskantne, ale umne, cez dvoch slovenských brániacich hráčov. Zverencom trénera Ramsayho sa nepodarilo vyrovnať ani v záverečnej hre bez brankára.