Švédi pristúpili k novému opatreniu, do národného tímu nepovolajú hráčov pôsobiacich v Rusku

Všetci hráči, ktorí sa rozhodnú prestúpiť do ruského klubu, budú automaticky vylúčení zo švédskej futbalovej reprezentácie. Ako referuje web sport.pl, vo vyhlásení to deklarovali predstavitelia Švédskeho futbalového zväzu (SvFF). Má to byť spôsob, ako hráčov od takéhoto rozhodnutia odradiť.

Vysoké zárobky

Ruská liga bola v minulosti medzi Švédmi populárna vďaka mimoriadne vysokým zárobkom. V súčasnosti v nej však už nehrá žiadny švédsky futbalista. Spomedzi súčasných švédskych reprezentantov v minulosti hrávali v Rusku napríklad Viktor Claesson, Kristoffer Olsson či Jordan Larsson – syn legendárneho Henrika Larsonna.

„Toto rozhodnutie vás má odradiť od takýchto krokov napriek veľmi lákavým finančným ponukám. Pre SvFF je zrejmé, že takíto hráči nemôžu reprezentovať našu krajinu v súčasnej situácii, keď Rusko vedie neférovú vojnu,“ povedal prezident SvFF Karl-Erik Nilsson.

Hráči v KHL

SvFF sa nechal inšpirovať prípadom nórskeho reprezentanta Mathiasa Normanna, ktorý pred niekoľkými dňami zamieril na hosťovanie do ruského klubu Dinamo Moskva. Hráč si tak nebude obliekať dres nórskej reprezentácie, pričom jej tréner Staale Solbakken zdôraznil, že absencia v národnom tíme nie je časovo obmedzená. „Normann určite nebude hrať za mužstvo, kým bude situácia taká, aká je,“ povedal Solbakken a dodal, že ho výber hráča veľmi prekvapil.

K podobnému kroku pred niekoľkými týždňami pristúpili i prestavitelia švédskeho a fínskeho hokeja, ktorí uviedli, že do reprezentácie nedostanú pozvánku hráči pôsobiaci v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Neskôr sa k takémuto rozhodnutiu odhodlali i v Česku či Francúzsku.