Svetová jednotka v osemfinále US Open so súperkou pozametala kurt a uštedrila jej kanára

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) – Česká jednotka svetového rebríčka tenistiek Karolína Plíšková zvíťazila nad Američankou Jennifer Bradyovou za bleskových 45 minút suverénne 6:1, 6:0 v pondelňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Na „winnery“ dominovala 23:6, zároveň urobila menej nevynútených chýb – 9:11. Zvládla 9 z 10 zákrokov pri sieti a získala 22 z 24 fiftínov po svojom prvom podaní, súperka iba 4 zo 16. Bol to prvý vzájomný duel Češky s 22-ročnou 91. hráčkou singlového renkingu WTA Bradyovou. V tomto štádiu na Majors teraz má Karolína Plíšková dokonalú štatistiku 4:0.

Zverenkyňa Davida Kotyzu potrebuje ešte dva zápasové triumfy na to, aby si prostredníctvom opätovného prieniku do finále v lokalite Flushing Meadows udržala k 11. septembru post líderky, na ktorom je premiérovo v kariére, a to od 17. júla. Ohrozujú ju Španielka Garbine Muguruzová-Blancová a Ukrajinka Elina Svitolinová. Muguruzová-Blancová pritom napriek tomu, že v nedeľu v osemfinále prehrala 6:7 (3), 3:6 s Češkou Petrou Kvitovou. Svitolinová sa musí dostať aspoň do semifinále. Ak by v ňom čelila práve Kar. Plíškovej, bol by to priamy súboj o najvyššiu pozíciu.

Zatiaľ renomovanejšia z dvojičiek Plíškových v sobotu v 3. kole odvrátila na príjme za stavu 3:6, 4:5 jeden mečbal Číňanky Šuaj Čang a napokon triumfovala 3:6, 7:5, 6:4. Vo štvrťfinále bude hrať s postupujúcou z konfrontácie CoCo Vandeweghová (USA-20) – Lucie Šafářová (ČR). Proti Vandeweghovej má bilanciu 2:2, do derby so Šafářovou by išla so skóre 5:2.

DVOJHRA ŽIEN – 4. KOLO – OSEMFINÁLE:

Karolína Plíšková (ČR-1) – Jennifer Bradyová (USA) 6:1, 6:0 za 45 minút