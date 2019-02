Svetové oceány budú ešte viac modré, môže za to nielen globálne otepľovanie

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Globálne otepľovanie ovplyvní v najbližších desaťročiach aj farbu oceánov, ktoré budú ešte viac modré ako v súčasnosti.

Tvrdí to tím vedcov pod vedením Stephanie Dutkiewicz z Massachusetts Institute of Technology v americkom Cambridgei v štúdii, ktorú zverejnil magazín Nature Communications.

Pohlcuje a odráža svetlo

Dôvodom zmeny bude podľa vedcov úbytok fytoplanktónu, ktorý pohlcuje a odráža svetlo a spôsobuje, že farbu oceánu v miestach, kde je ho veľa, vnímame ako zelenú.

Čím menej fytoplanktónu bude v oceánoch dôsledkom globálneho otepľovania, tým viac budeme vnímať jeho farbu ako modrú.

„Prišli sme na to, že sa zmení farba, možno nie až tak, že to uvidíme voľným okom, ale senzory budú určite vedieť zaznamenať, že došlo k zmene. Bude to pravdepodobne jeden z prvých varovných signálov, že meníme ekosystém oceánov,“ povedala šéfka vedeckého tímu Dutkiewicz pre britskú BBC.

Celosvetový úbytok fytoplanktónu

„Do polovice 21. storočia sa farba 50 percent plochy oceánu nápadne zmení,“ dodáva vedkyňa.

Zmena farby oceánov je pritom len jedným z tých menších problémov, ktoré so sebou prinesie celosvetový úbytok fytoplanktónu. Ten hrá v ekosystéme Zeme kľúčovú úlohu, okrem iného tým, že premieňa slnečné svetlo, produkuje najmenej 50 percent svetových zásob kyslíku (podľa niektorých odhadov dokonca až 85 percent) a je najspodnejším článkom potravinového reťazca v oceánoch.