Švidraňová si zaspieva so SĽUKom

Mesto Bratislava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pripravili v rámci Bratislavských Vianoc nový online moderovaný vianočný program so zaujímavými umelcami, vysielaný naživo z Klarisiek. Každú adventnú nedeľu a štvrtok môžete sledovať zaujímavé a rôznorodé témy, diskusie so zástupcami občianskych združení, ale aj s umelcami a osobnosťami z oblasti kultúry a umenia. Nebudú chýbať ani vystúpenia hudobných hostí. Viete si predstaviť ako spieva Barbora Švidraňová so speváčkami zo SĽUKu? Sledujte vianočné štúdio Klarisky online na Facebooku mesta Bratislava a BKIS už dnes o 18.00.

Foto: Ema Lančaričová, archív BKIS

Najbližšie live vysielania Štúdia Klarisky:

10.12., štvrtok, 18.00 Vianočné live štúdio Klarisky

Daniela Lieskovská porozpráva o neprístupnosti bývania v hlavnom meste a ako môžeme pomôcť sociálne slabším rodinám v tomto predvianočnom období.

Historik Arpád Korpás zaspomína na vianočné zvyky v Bratislave, Eva Švorcová, ktorá vyrába prírodné ozdoby pre ÚĽUV, porozpráva ako vznikla takáto vianočná výzdoba. Nie každý z nás sa teší na vianočné sviatky. O tom, že Vianoce môžu byť spojené aj s depresiou a tipy na vlastnú psychickú hygienu pred sviatočným obdobím, prezradí psychologička Silvia Dančiaková. Ako trávia vianočné sviatky a čo nemôže chýbať na štedrovečernom stole prezradia speváčky zo SĽUKU a ako zmenil Vianoce Barbory Švidraňovej jej syn Gabriel sa dozviete už tento štvrtok v štúdiu Klarisky.

Moderátor: Martin Staňo

Hostia diskusie:

Daniela Lieskovská – z. Návrat

Árpád Korpáš – z. Bratislavské rožky

Eva Švorcová – ÚĽUV

Silvia Dančiaková – psychologička

Hudobní hostia:

Barbora Švidraňová s bratom Šimonom

SĽUK

13.12., nedeľa, 17.00 Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

Ako strávia vianočné sviatky známi slovenská herci a umelci?

Moderátor: Michal Sabo

V nedeľňajšom štúdiu Klarisky privítame až tri Lucie. Dozviete sa o histórii nášho mesta, o zaujímavostiach zo života sprievodcu Zsolta Lehela a neobídeme ani sociálne témy.

Hostia:

Lucia Štasselová, námestníčka primátora mesta Bratislava

Táňa Sedláková, vedenie Oddelenia kvality života hl. mesta Bratislava

Mária Čundrelíková, Centrum Memory

Lucia Pašková – sk

Alena Heribanová a Babsy Jagušák prečítajú úryvky z knihy Gundžovníky, tvorenej z pozostalosti Júliusa Satinského, z jeho vlastnoručne tvoreného a vydávaného rodinného časopisu, ktorý editorsky spracovala jeho dcéra Lucia Molnár Satinská

Zsolt Lehel porozpráva zaujímavosti z jeho dlhoročnej praxe sprievodcu po Bratislave a spolu s Babsy Jagušák porozprávajú o novom podcaste Rande s mestom

Hudobní hostia:

Lucia Šipošová – herečka a speváčka

Spevácky zbor mesta Bratislavy s dirigentom Ladislavom Holáskom

Cappella Istropolitana

Hosťami v Štúdiu Klarisky boli aj herci David Hartl, Juraj Hrčka, Martin Kaprálik a Martin Huba či kapela Pressburger Klezmer Band.

