Svitko v 10. etape Rely Dakar utrpel ťažký pád, celkovo klesol na 8. priečku

BELÉN 16. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v utorkovej desiatej etape na 40. ročníku vytrvalostných púštnych pretekov Rely Dakar 19. miesto. Tridsaťpäťročný Žaškovčan to mal na 373 km dlhom meranom úseku zo Salty do Belénu v Argentíne dobre rozbehnuté, po prvej časti špeciálky mu patrila priebežná siedma pozícia, no na začiatku druhého úseku najskôr spolu s niekoľkými poprednými jazdcami zablúdil a potom mal nepríjemný pád, čo zachytila aj kamera z vrtuľníka.

Pohroma pre viacerých jazdcov

Člen Slovnaft Rally Teamu napokon prišiel do cieľa so stratou 59:48 min na víťazného Rakúšana Matthiasa Walknera. Na druhej priečke skončil Čiľan Pablo Quintanilla (+11:35), tretí bol Španiel Gerard Farrés (+16:21). V cieli je zatiaľ klasifikovaných 20 jazdcov a pozícia slovenského reprezentanta sa pravdepodobne ešte zmení.

Utorková etapa bola pohromou pre viacerých jazdcov. Dovtedajší líder Adrien van Beveren mal 3 km pred cieľom meraného úseku ťažký pád a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Francúz si zlomil pravú kľúčnu kosť, utrpel tiež zranenia hrudníka a chrbtice. V úvode druhej časti špeciálky sa vydalo zlým smerom viacero favoritov, boli medzi nimi aj druhý v poradí Kevin Benavides, štvrtý Toby Price a šiesty Antoine Méo. Najmenšie manko z tejto trojice nabral Benavides, ktorý za Walknerom zaostal o 47:35 min. Price stratil 49 minút a Méo celú hodinu.

Svitko klesol o jednu pozíciu

V priebežnom celkovom hodnotení kategórie motocyklov po utorkovom zemetrasení sa ocitol na čele Walkner. Tridsaťjedenročný rakúsky reprezentant vedie pred Španielom Joanom Barredom s náskokom 39:42 min, na treťom mieste figuruje Benavides s odstupom 41:23. Štefan Svitko klesol o jednu pozíciu a je ôsmy s mankom 1:25:09 h.

V stredu čaká motocyklistov a štvorkolkárov ďalšia maratónska etapa. Po 280 meraných kilometroch zamieria do samostatného bivaku vo Fiambalá, posádky automobilov a kamiónov sa presunú do Chilecita.

RELY DAKAR 2018 – 10. ETAPA

Salta /Arg./ – Belén /Arg./, meraný úsek: 373 km:

MOTOCYKLE:

1. Matthias Walkner (Rak.) KTM 4:52:26 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +11:35 min, 3. Gerard Farrés (Šp.) KTM +16:21, 4. José Cornejo (Čile) Honda +23:14, 5. Andrew Short (USA) Husqvarna +24:13, 6. Mark Samuels (USA) Honda +24:50,… 19. Štefan Svitko (SR) KTM +59:48

Poradie po 10. etape: 1. Matthias Walkner (Rak.) KTM 32:21:03 h, 2. Joan Barreda (Šp.) Honda +39:42 min, 3. Kevin Benavides (Arg.) Honda +41:23, 4. Gerard Farrés (Šp.) KTM +47:46, 5. Toby Price (Aus.) KTM +50:18, 6. Antoine Méo (Fr.) KTM +1:03:35 h, 7. Ricky Brabec (USA) Honda +1:21:37, 8. Štefan Svitko (SR) KTM +1:25:09