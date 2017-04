Sýrsky prezident Asad sa bráni, chemický útok na Chán Šajchún považuje za stopercentný výmysel

DAMASK 13. apríla (WebNoviny.sk) – Sýrsky prezident Bašár Asad tvrdí, že správy o nedávnom chemickom útoku, ktoré mali vykonať v provincii Idlib jeho vládne sily, sú “na 100 percent vykonštruované“.

Asad to uviedol vo videorozhovore pre francúzsku agentúru AFP, z ktorého citovala spravodajská stanica BBC.

Bašár Asad zároveň zdôraznil, že jeho krajina v roku 2013 odovzdala celý svoj chemický arzenál medzinárodnej vojenskej koalícii. “Nebol vydaný rozkaz na žiadny takýto útok. Chemických zbraní sme sa vzdali pred niekoľkými rokmi, a ak by sme ich aj mali, nepoužili by sme ich,” povedal sýrsky prezident pre francúzske médiá.

Asad by podľa vlastných slov povolil iba “nestranné” preskúmanie daného incidentu s cieľom zabezpečiť, aby to nebolo využité na “spolitizované účely“. USA, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj inšpektori chemických zbraní tvrdia, že údajný útok previedla sýrska armáda, čo však Damask opakovane poprel.

Nálet na povstalcami ovládané mesto Chán Šajchún zo 4. apríla si vyžiadal vyše 80 mŕtvych civilistov, pripomína agentúra Reuters. Rusko ako kľúčový spojenec Sýrie rozhneval v stredu Západ tým, že vetovalo v OSN návrh rezolúcie ohľadom tejto udalosti; rezolúcia by požadovala účasť sýrskej vlády na vyšetrovaní útoku.

Moskva vyhlásila, že bojový plyn patril sýrskym povstalcom, pričom k jeho uvoľneniu došlo až pri údere, “umiernená” opozícia to však odmieta. Vzorky odobraté z Chán Šajchúnu potvrdili prítomnosť nervovoparalytickej látky sarín, vyhlásila dnes britská delegácia pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).