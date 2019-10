Tajfún Hagibis môže priniesť prívalové dažde i záplavy, hrozí aj zrušenie spojov

Japonská meteorologická agentúra varuje pred prívalovými lejakmi, ktoré by do centrálneho Japonska mohol cez víkend priniesť silný blížiaci sa tajfún Hagibis. Ten by mal zasiahnuť pevninu medzi sobotou a nedeľou.

Preventívne opatrenia

Meteorológovia vyzvali ľudí, aby prijali preventívne opatrenia a vyhli sa tak možnému život ohrozujúcemu nebezpečenstvu.

Prívalové lejaky môžu na tichomorskom pobreží centrálneho Japonska začať už v piatok, pričom vysoké vlny a prílivy môžu spôsobiť záplavy.

Zrušené spoje

Tajfún Hagibis vo štvrtok ráno sprevádzal vietor s rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že zoslabne v chladnejších vodách, keď sa priblíži k ostrovu Honšu.

Aerolínie a železnice v súvislosti s tajfúnom očakávajú zrušené spoje. Organizátori majstrovstiev sveta v ragby, ktoré sa v súčasnosti konajú v Japonsku, zase z bezpečnostných dôvodov zrušili dva zápasy naplánované na sobotu.

Japonsko pravidelne zasahujú tichomorské búrky. Tajfún Faxai v septembri spôsobil v prefektúre Čiba pri Tokiu masívne výpadky prúdu. Tajfún Jebi zase vlani zaplavil terminál a runway na medzinárodnom letisku Kansai.