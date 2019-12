DS: Tak, ako v Bratislave, sa zvyšujú dane v banánovom meste

Demokratická strana vyjadruje veľké sklamanie zo zvýšenia dane z nehnuteľností, ktoré bratislavskí poslanci schválili bez širokej diskusie, takpovediac poza chrbát Bratislavčanov. Podľa dnes schváleného návrhu mestským zastupiteľstvom bude nová daň z nehnuteľnosti bytov od 0,90 eura do jedného eura za meter štvorcový.

V prípade nebytových priestorov to bude od 1,8 eura do dvoch eur a v prípade nebytových priestorov určených na podnikanie od 3,50 eura do šesť eur. V prípade rekreačných chát sa vyrúbi daň vo výške od 2,25 eura do 3,50 eura, v prípade garáží od 1,50 eura do dvoch eur.

Načo diskutovať

„Tak ako v Bratislave sa zvyšujú dane v banánovom meste. Veď načo diskutovať, keď diskusia všetko len kazí?! Tie firmy, ktoré sa proti tomu ozvali, aj tak nikto nepočúval. Nie je to slušné ani voči nim, ani voči občanom,“ konštatoval poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

Upozornil na fakt, že vládna koalícia zvýšila v ostatnom čase firmám náklady pre vyššie príplatky za prácu počas sobôt a nedieľ i za prácu v noci. Zaviedla dovolenkové poukazy, obchodníkom e-Kasy, od reštaurácií chce ešte aj nezmyselné zverejňovanie o pôvode mäsa, z ktorého varia. To sú samé dodatočné náklady.

Náklady podnikania rastú

Podľa Rajtára bratislavský magistrát zvyšuje všetkým firmám v hlavnom meste daň z nehnuteľností bez toho, aby o tom prebehla odborná diskusia.

„Vieme, aký dopad to bude mať na sociálnu situáciu nízkopríjmových rodín, aký dopad to bude mať na firmy, na atraktívnosť Bratislavy pre investície? Zamyslel sa niekto nad tým, ako bude s takýmto bremenom slovenská ekonomika čeliť kríze? Nie, nezamyslel. Všetci sledujú len svoje vlastné záujmy – koaličné strany i mestskí poslanci. Na širšie súvislosti nikto nehľadí,“ uzavrel poslanec parlamentu Rajtár.