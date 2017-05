Take That: Wonderland live from London

BRATISLAVA 19. mája 2017 (WBN/PR) – Take That oslavujú vydanie ich ôsmeho štúdiového albumu Wonderland a pozývajú vás zažiť dlho očakávaný koncert roku 2017. Koncert bude uvedený v priamom prenose, na Slovensku exkluzívne iba v CINEMAX BORY, už v piatok 9. júna. Len tento jediný večer bude mať publikum v kinách po celej Európe šancu byť súčasťou tohto koncertu a vidieť všetky detaily z tých najlepších a najpohodlnejších miest. Po prvý krát budú Gary, Mark a Howard vystupovať v londýnskej O2 aréne, čím divákom v kinách poskytnú neprekonateľný zážitok. Vodné steny, obrovské hologramy, cirkusoví umelci, povrazolezci, na mieru vyrobený lietajúci stroj či obrovská ohňová guľa, to všetko sa už objavilo na ich koncertných pódiách. Koncert Wonderland Live nebude v ničom zaostávať – na tento koncert len tak nezabudnete!

Vstupenky sú v predaji online a priamo v kine CINEMAX BORY.

Pozrite si pozvánku od Take That:

V kine CINEMAX BORY na divákov čaká pohodlné sedenie, dokonalý zvuk a skvelý obraz!

Jednoducho – maximálny hudobný zážitok!

Viac informácií a predaj vstupeniek na cine-max.sk a v kine CINEMAX BORY

Trailer na koncert:

