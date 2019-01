Takmer 1,7 mil. cestujúcich, vyše 24-tisíc vypravených vlakov a priemerné meškanie 1,09 minúty: Takéto boli sviatky so ZSSK

BRATISLAVA 11. januára 2019 (WBN/PR)

ZSSK prepravila počas sviatkov o vyše 175-tisíc ľudí viac ako vlani

Na najvyťaženejšej trase Bratislava – Košice meškali vlaky v priemere štyri minúty

Najväčšie meškania spôsobili usmrtenia osôb v koľajisku

Zimné sviatočné obdobie (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) sa tradične ukázalo ako jedno z najexponovanejších v roku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spomínaných dňoch prepravila spolu 1 672 678 cestujúcich a zaznamenala tak nárast o viac ako 175-tisíc prepravených zákazníkov v porovnaní s obdobným obdobím na prelome rokov 2017/2018.

Z celkového počtu 24 144 vypravených vlakov malo menej ako päťminútové meškanie do cieľovej stanice dohromady 22 589 spojov (93,6 %) a nad päť minút meškalo 1 555 vlakov, čo je iba 6,4 %. Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty. Šlo teda o približne rovnaké priemerné meškanie ako vlani (1,04 minúty), v porovnaní s minulým rokom však ZSSK tentoraz vypravila až o bezmála 2 000 vlakov viac.

Na najviac vyťaženej severnej trase Bratislava – Košice – Bratislava cestovalo vlakmi národného dopravcu v prázdninovom období 945 524 cestujúcich. Do cieľovej stanice prišlo načas (s nulovým meškaním) spolu 294 vlakov, čo je 72,24 % z celkového počtu 407 vypravených IC vlakov a rýchlikov. Priemerné meškanie týchto spojov bolo na uvedenej trase približne 4,13 minúty. S meškaním do

5 minút prišlo do cieľa cesty až 345 vlakov (84,77 %). Treba dodať, že pod tento výsledok sa výrazne podpísalo viacero mimoriadnych udalostí, ktoré neboli spôsobené z viny ZSSK.

Vlaky kategórie InterCity, ktoré ZSSK prevádzkuje v komerčnom režime, prepravili počas vianočného, novoročného a „trojkráľového“ obdobia (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) spolu 36 809 cestujúcich, čo je o 2 089 viac ako minulý rok, pričom priemerná obsadenosť IC súpravy dosiahla 66,54 %. Zo 144 vlakov InterCity až 121 prišlo do cieľovej stanice načas (s nulovým meškaním), čo je viac ako 84 %. S meškaním do

5 minút prišlo do cieľa cesty až 138 IC vlakov (95,83 %) a priemerné meškanie vlakov tejto kategórie

V cieľovej stanici nepresiahlo 2,5 minúty, čo je opäť progres v porovnaní s vlaňajškom, minuloročná štatistika bola 4,1 minúty.

Pod najväčšie meškania sa, žiaľ, podpísali tragické udalosti. K najrozsiahlejšiemu meškaniu v celkovom trvaní 107 minút došlo tesne pred Štedrým dňom 23. 12. 2018 pri IC 523 z Bratislavy do Košíc, keď vlak zrazil a usmrtil osobu pohybujúcu sa v koľajisku. Aj druhé najvýraznejšie meškanie v rozsahu 101 minút bolo spôsobené zrazením a usmrtením osoby ležiacej v koľajisku. Opäť sa tak stalo pri vlaku IC 523 z Bratislavy do Košíc, tentoraz deň pred Silvestrom 30. 12. 2018.

Potvrdilo sa tak, že externé vplyvy ako nehody a mimoriadne udalosti, sa zaraďujú k najčastejším dôvodom meškania vlakov ZSSK. Ďalej sú to meškania medzinárodných spojov a poruchy či výluky na železničnej infraštruktúre.

Národný dopravca aj tentokrát zaznamenal pri obsadenosti IC vlakov niekoľko zaujímavých rekordov. Jedným z nich bolo 2 726 prepravených cestujúcich v jeden deň (27. 12. 2018) – pri celkovo ponúkanej kapacite 2 660 miest – takže sa týmito najrýchlejšími spojmi ZSSK prepravilo o cca 26 % cestujúcich viac, ako je bežný priemer. V rovnaký deň padol aj iný zaujímavý rekord, keď vlak IC 524 prepravil 631 osôb pri ponuke 551 miest. Znamená to, že jedno miesto obsadilo viac cestujúcich po jednotlivých úsekoch trasy.

ZSSK v čase zvýšeného dopytu posilnila IC vlaky spolu o 3 268 miest a napriek posilňovaniu boli tieto vlaky najmä v smere z Bratislavy na východ pred sviatkami vypredané. Okrem toho národný dopravca vypravil aj 4 mimoriadne rýchliky na trase Bratislava – Žilina – Košice a 29 posilových vlakov rôznych kategórií na celom území Slovenska.

Tomáš Kováč

riaditeľ odboru komunikácie a hovorca