Takmer polovica z opýtaných Slovákov pozná niekoho, komu vykradli byt alebo dom

Spoločnosť SHERLOCK®, tradičný výrobca bezpečnostných dverí, uskutočnil v priebehu leta prieskum o zabezpečení nehnuteľnosti na Slovensku. Ten priniesol zaujímavé výsledky. Približne polovica z opýtaných pozná niekoho, komu vykradli byt či dom a 20 % z nich uviedlo, že dokonca poznajú viacero takýchto ľudí vo svojom okolí.

Vlastná skúsenosť susedov, známych či priateľov s vykradnutím nehnuteľnosti by nepochybne patril medzi jeden z hlavných dôvodov zaobstarania si bezpečnostných dverí. Respondentov sme sa pýtali aj na to, čo používajú na zabezpečenie svojich domovov oni. Vybrať mohli viacero možností. Viac než polovica – 6 z 10 opýtaných – má už doma bezpečnostné dvere. Rovnaký počet ľudí ich považuje aj za najdôležitejší prvok pri zabezpečení nehnuteľnosti. Na druhej strane takmer 14,5 % nepoužíva žiadne zabezpečenie. Medzi ostatné doplnky zvyšujúce ochranu nehnuteľností sa zaradili: kvalitná cylindrická vložka (30,4 %), prídavný mechanický zámok (18,5 %), kamerové systémy (17,3 %), inteligentný zámok (10,4 %) či systémy inteligentného zabezpečenia (5,8 %).

Foto: SHERLOCK®

Bezpečnostné dvere sú základom zabezpečenia nehnuteľností

Až 62,4 % opýtaných sa stotožňuje s tvrdením, že bezpečnostné dvere by mali byť samozrejmosťou každej nehnuteľnosti. V blízkej dobe si ich plánuje zaobstarať 17,8 % opýtaných. Iba 10,2 % ich naopak nepotrebuje alebo nemá obavy z vlámania do nehnuteľnosti. Zvyšné percentá respondentov neuviedli žiadnu z ponúkaných možností. Z tohto vyplýva fakt, že viac ako 80 % ľudí považuje bezpečnostné dvere za základ zabezpečenia nehnuteľností a to nielen čo sa týka ochrany majetku, ale aj rodiny.

Prioritami spoločnosti SHERLOCK® sú preto dvere otvorené 21. storočiu. Novinkou z ich portfólia sú bezpečnostné dvere vyrobené v rámci európskej spolupráce. Sú pevné, certifikované, kvalitné, a zároveň estetické a moderné. Ponúkajú benefity ako protipožiarnosť, tlmenie hluku a ruchu z okolia či zamedzenie prenikania hmyzu, prachu či iných drobných čiastočiek do vašej domácnosti. K tomu je ako bonus záruka na mechanizmus SHERLOCK® až na 10 rokov.

Demografia prieskumu

Prieskum prebiehal na internete formou online dotazníka. Realizovala ho spoločnosť IPSOS na vzorke 550 ľudí. Do prieskumu sa zapojil takmer rovnaký počet žien i mužov. Čo sa týka vzdelania, základnú školu malo ukončenú 8 % respondentov, odbornú školu bez maturity malo ukončenú 27 %, strednú školu s maturitou 43 % a vysokoškolsky vzdelaných bolo 22 % opýtaných. Z Bratislavy pochádzalo 61 ľudí, zo západného Slovenska 188, zo stredného 147 a z východného Slovenska 154 ľudí.

Viac o produktoch SHERLOCK® a značkách ASSA ABLOY sa dozviete na adrese www.sherlock.eu.

