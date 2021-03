Takmer polovica zákazníkov odmieta obchodovanie s ich dátami, vzrástli obavy z kyberútokov

Pre takmer polovicu zákazníkov vo svete je neprijateľné obchodovanie s ich dátami. Vyplýva to z tretieho vydania štúdie Me, my life, my wallet od spoločnosti KPMG, ktorá ju realizovala na vzorke 19 tis. spotrebiteľov v 16 krajinách sveta, pričom Slovensko nebolo súčasťou prieskumu.

Vzrástli tiež obavy zákazníkov z kybernetických útokov, ktorých sa obáva 60 % respondentov a rizík spojených so zdieľaním údajov.

Personalizované ponuky

Zo štúdie ďalej vyplynulo, že spoločnosti čoraz viac investujú do produktov, ktoré sú personalizované. Produkty alebo služby na mieru jednotlivcom, sú dnes prioritou pre dve tretiny firiem.

Zákazník si pritom ani nemusí uvedomiť, že mu spoločnosť odporučila tovar na základe jeho histórie objednávok alebo vzorcov spotreby podobných spotrebiteľov.

Tridsať percent mužov považuje podobné správanie sa firiem za „super“ a rovnaké percento za „strašidelné“. Zo žien to vnímalo pozitívne iba 27 % žien. Tento typ personalizácie považujú za skvelú najmä mileniáli.

Online aktivity

„Je nevyhnutné, aby spoločnosti definovali a informovali o konkrétnych výhodách, ktoré spotrebiteľovi plynú z poskytnutých údajov. Podľa prieskumu KPMG si 47 % spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by nikdy nemali predávať údaje tretím stranám,“ vysvetlila partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu Ivana Mazániková.

Stúdia KPMG tiež zistila, že 13 % respondentov v uplynulom roku znížilo používanie sociálnych sietí. Dôvodom môže podľa KPMG byť, že väčšina aktivít sa odohráva online – práca, škola, šport, nákupy aj kultúra.

Zároveň však narástol počet respondentov, ktorí uviedli, že ich deti trávia na svojich mobilných telefónoch 3 až 4 hodiny denne – z 34 % na aktuálnych 46 % detí.