Talianske šperkárske veľdielo nájdete aj v Bratislave

Česko-nemecký klenotnícky dom HALADA, ktorý otvoril svoje brány len minulý mesiac v bratislavskom Avione zažíva veľkú popularitu. Tú priťahuje aj známa šperkárska značka CAPOLAVORO, ktorú najlepšie vystihuje práve preklad jej názvu, v taliančine znamená „veľdielo“.

Gerhard Fritsch, zakladateľ šperkárskej značky CAPOLAVORO mal už v roku 1991 sen o značke, ktorá kombinuje tradičnú šperkársku prácu, oslňujúcu kreativitu a tú najmodernejšiu technológiu. Presne to sa mu aj podarilo spolu s jeho manželkou pred skoro 30 rokmi vytvoriť. V súčasnosti sa nepýši CAPOLAVORO len krásnymi šperkami, ale aj hlbším významom, keďže celá rodina zakladateľov stojí za transparentnosťou, oceneniami a hlavne udržateľnosťou značky.

Náramky CAPOLAVORO z kolekcie The Style Collection a rady Flessibile, nájdete v butiku HALADA v Bratislave. Foto: Klient

Ako hlavný aspekt, na ktorom si značka zakladá, je udržateľná výroba priamo v ich dielňach v mestečku Ammersee, len kúsok južne od Mníchova. CAPOLAVORO je rodinný biznis, ktorý stojí na tradícii, hodnotách a unikátnej vízii. Práve preto je CAPOLAVORO jediný bavorský výrobca šperkov, ktorý prebral zodpovednosť za zvyšovanie povedomia o udržateľnej výrobe v tomto priemysle. Celá produkcia od návrhu až po finálny produkt je trvalo udržateľná a čerpá dokonca aj z upcyklovaných zdrojov.

Centrála šperkárskej značky CAPOLAVORO, ktorá využíva udržateľné zdroje. Foto: HALADA (klient)

Zlato, ktoré sa používa pri výrobe šperkov CAPOLAVORO pochádza výlučne z tzv. 2. životného cyklu zlata a drahých kovov, čím sa chránia prírodné zdroje. Drahokamy a diamanty v ich produkcii pochádzajú len z „Fair Trade Mines” – baní s férovým obchodom. Energia potrebná na výrobu pochádza zo 100% vlastných solárnych kolektorov namontovaných priamo na streche centrály, v ktorej sa šperky aj vyrábajú. Spoločnosť CAPOLAVORO v rámci svojich aktivít pravidelne daruje časť zisku na charitu a financuje šírenie povedomia o udržateľných zdrojoch. Capolavoro takto ukazuje, ako môžu byť tradičné spoločnosti úspešné s tvorivosťou a zodpovednou činnosťou v luxusnom priemysle.

Detajl na výrobu nemeckej značky CAPOLAVORO. Foto: HALADA (klient)

Kvalitu, ktorú CAPOLAVORO ponúka svojím zákazníkom vo svojich produktoch považujú odborníci za tú najlepšiu na trhu o čom svedčí aj jej nemecký pôvod. O kvalite, no predovšetkým kráse šperkov CAPOLAVORO sa môžu zákazníci presvedčiť v butiku HALADA v Bratislave, kde nájdu prstene, náušnice, náramky či náhrdelníky zo všetkých štyroch kolekcií – The Diamond Collection, The Colour Collection, The Style Collection či The Romance Collection.

