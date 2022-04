Taliansko chce ako prvá krajina EÚ znovu otvoriť svoje veľvyslanectvo v Kyjeve. Diplomacia musí zvíťaziť, hovorí Luigi Di Maio

Taliansko údajne znovu otvorí veľvyslanectvo v ukrajinskom Kyjeve. Tlačová agentúra ANSA informovala, že minister zahraničia Luigi Di Maio povedal krízovému tímu jeho rezortu, že Taliansko bude medzi prvými, ktoré sa vrátia do ukrajinskej metropoly.

Je to „ďalšie gesto na prejavenie podpory ukrajinskému obyvateľstvu, konkrétny spôsob, ako potvrdiť, že diplomacia musí zvíťaziť“, vyjadril sa. Návrat bude Taliansko podľa jeho slov koordinovať s ďalšími štátmi Európskej únie (EÚ).

Samotná EÚ v piatok oznámila, že sa jej veľvyslanec vracia do Kyjeva. Veľvyslanec bloku Matti Maasikas v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zverejnil fotografiu vlajky EÚ na stožiari so slovami „Najskôr to najdôležitejšie“.