Taliansko sa obáva mutácie koronavírusu, turisti prichádzajúci z Británie pôjdu do karantény

Turisti prichádzajúci do Talianska z Veľkej Británie budú musieť s účinnosťou od pondelka nastúpiť do päťdňovej karantény a podrobiť sa testu na koronavírus. Oznámil to v piatok minister zdravotníctva Roberto Speranza.

Opatrenie prichádza v čase, keď v Británii rýchlo pribúdajú nové prípady infekcií nákazlivejšou mutáciou vírusu. Variant delta pôvodne lokalizovaný v Indii v Spojenom kráľovstve aktuálne zodpovedá za viac ako 90 percent nových infekcií.

Talianske ministerstvo zdravotníctva ďalej oznámilo, že cestujúci z USA, Kanady a Japonska môžu pricestovať, pokiaľ splnia podmienky vyžadované digitálnym Covid preukazom Európskej únie. Ten potvrdzuje, že jeho nositeľ sa nechal zaočkovať proti koronavírusu alebo absolvoval test na COVID-19, prípadne ochorenie prekonal.