Taliansky premiér Conte odchádza z funkcie, dôvodom je rozhodnutie ministra Salviniho

Taliansky premiér Giuseppe Conte v utorok v Senáte oznámil, že odchádza z funkcie. Conte povedal, že bude ešte v utorok o svojom rozhodnutí oficiálne informovať prezidenta Sergia Mattarellu.

Môže zvolať predčasné voľby

Prezident by mohol požiadať Conteho, aby ostal a našiel alternatívnu väčšinu v parlamente, alebo prijať jeho rozhodnutie a nechať iného lídra, aby sa pokúsil sformovať koalíciu. Ak by to nevyšlo, môže Mattarella rozpustiť parlament a zvolať predčasné voľby.

Dôvodom Conteho kroku je rozhodnutie ministra vnútra Mattea Salviniho stiahnuť podporu jeho vláde a žiadať hlasovanie o nedôvere. Salvini počítal s tým, že Conte dôveru nezíska a rezignuje, čo by viedlo na jeseň k predčasným parlamentným voľbám.

Salviniho nárast popularity

Salvini, ktorý sa už sám vidí v premiérskom kresle, chcel voľby čím skôr, aby využil rastúcu popularitu Ligy a zároveň zúročil klesajúcu podporu svojho koaličného partnera, Hnutia piatich hviezd.

Salviniho nárast popularity sa pripisuje jeho tvrdým protiimigračným postojom. Liga získala v minuloročných parlamentných voľbách len 17 percent hlasov, zatiaľ čo v eurovoľbách na jar tohto roka to už bolo 34 percent.