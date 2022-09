Taraba v parlamente podporí odvolanie Matoviča, ale Sulík musí sľúbiť dve veci

Nezaradený poslanec parlamentu a predseda strany Život – národná strana Tomáš Taraba na sociálnej sieti Facebook označil za skvelú správu, že liberáli zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Hlas-SD vyzbierali podpisy na odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií.

Taraba tiež uviedol, že veľmi rád dodá hlasy na Matovičov koniec, ale musia byť splnené dve požiadavky lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, s ktorými súhlasí aj on. A to, že Richard Sulík musí podporiť zákon o zmene ústavy, aby sa mohlo konať referendum a tiež sa dohodnúť na termíne predčasných volieb.

Iba tak bude podľa Tarabu záruka, že Sulík už nebude mať dôvod vrátiť sa do vlády. „Ak Hlas-SD nevyrokuje od SaS to čo minulý týždeň verejne deklarovali, potom sa budem pýtať prečo otočili a chcú Sulíkovi pomáhať s návratom do vlády,“ napísal Taraba s tým, že v tom on SaS pomáhať nebude.

Jediné riešenie sú podľa Tarabu predčasné voľby a nie návrat sulíkovcov do opravenej vlády.