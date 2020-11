Tarkovič musel robiť zmeny v zostave, Slovensko vo finále baráže o ME vo futbale definitívne bez Škrtela

Skúsený obranca Martin Škrtel definitívne nebude k dispozícii slovenskej reprezentácii pre blížiace finále baráže o účasť na majstrovstvách Európy 2021 v Belfaste proti Severnému Írsku (12. 11. od 20.45 h).

Škrtelovi v návrate do najcennejšieho dresu zabránilo svalové zranenie, ktoré mu nedovolilo zasiahnuť ani do nedeľňajšieho súboja najvyššej tureckej súťaže. Jeho tím Basaksehir aj bez skúseného slovenského stopéra zdolal Genclerbirligi 2:1.

Informoval o tom tréner slovenského A-tímu Štefan Tarkovič na nedeľňajšej tlačovej konferencii v NTC Senec. Streamoval ju oficiálny web SFZ.

Nominovaní hráči

Tarkovič momentálne má k dispozícii 10 z 25 nominovaných hráčov. Ďalší siedmi futbalisti docestujú ešte v nedeľu do polnoci, v pondelok večer sa k tímu pridá Martin Valjent, ktorý hráva v Španielsku a v utorok by mal mužstvo doplniť legionár z americkej Minnesoty Ján Greguš.

Čo sa týka ďalších zmien, z nominácie aktuálne vypadol obranca Martin Koscelník, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a nahradí ho Lukáš Pauschek. Z pozície náhradníkov sa medzi nominovaných definitívne presunuli aj obrancovia Dávid Hancko a Norbert Gyömbér, stredopoliar Tomáš Suslov, brankár Adam Jakubech a útočníci Samuel Mráz a Pavol Šafranko.

„Čo sa týka Vlada Weissa, pre svalové zranenie musel vynechať zápas Fortuna ligy v Michalovciach, ale už je s nami na zraze. O pár dní by sa mal dať dokopy,“ informoval Štefan Tarkovič.

Dočasný tréner

Novozvolený dočasný tréner slovenského tímu sa vyjadril aj k obrancovi Milanovi Škriniarovi, ktorý má za sebou tri týždne v karanténe s pozitívnym nálezom na koronavírus.

„Bol bezpríznakový, preto bol 21 dní na Slovensku a počas tohto obdobia trénoval. Neskôr sa presunul do svojho klubu Interu Miláno a podľa mojich informícií tam už posledný týždeň trénoval so spoluhráčmi. A dnes už aj nastúpil do majstrovského zápasu Serie A,“ povedal Tarkovič.

Neuvoľnia hráčov

Vyjadril sa aj k mediálnym šumom, že niektoré nemecké kluby vzhľadom na náročnú situáciu s koronavírusom v Európe možno neuvoľnia hráčov pre potreby reprezentácií v novembrovom asociačnom termíne.

„K dnešnému dňu neevidujeme žiadne požiadavky, že klub nechce uvoľniť hráča na zraz. Rovnako s výnimkou Vlada Weissa a hráčov, ktorí sú v povinnej karanténe, nemáme hlásené ďalšie zranenia,“ prezradil Tarkovič.

Okrem kľúčového súboja o postup na kontinentálny šampionát proti Severnému Írsku na Slovákov v rámci novembrového asociačného termínu čakajú aj posledné dva zápasy B-divízie Ligy národov – Slovensko – Škótsko (15. novembra od 15.00 h na štadióne Antona Malatinského v Trnave) a Česko – Slovensko, ktorý sa uskutoční v stredu 18. novembra od 20.45 h v Plzni.