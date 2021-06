Tatra banka varuje pred podvodníkmi, od klientov lákajú cez telefón dôverné informácie

Tatra banka upozorňuje, že v rámci monitorovania phishingových útokov v bankovom sektore zaznamenali podvodné konanie, tzv. vishing. Vishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez telefón.

Cieľom útočníka je podľa vyjadrení hovorkyne Tatra banky Zuzany Žiaranovej u svojej obete vytvoriť pocit dôvery a naliehavosti.

Spolupráca útočníkov

V súčasnosti útočník predstiera, že je kriminálna polícia a snaží sa od klienta získať dôverné informácie týkajúce sa jeho účtu a prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva. Podvodník, aby pôsobil dôveryhodne, vykoná prepojenie na iné osoby, ktoré sa klientovi predstavia ako call centrum Tatra banky.

„V skutočnosti ide o spolupracujúcich útočníkov, ktorí rozhodne nie sú zamestnancami banky,“ upozorňuje Žiaranová.

Banka nežiada osobné informácie

Banka ani polícia nikdy podľa Žiaranovej nežiada citlivé osobné a bankové informácie v telefonickej konverzácii. Telefónne číslo by mali klienti zadávať do mobilu sami a nemali by sa nechať prepájať od iných subjektov.

