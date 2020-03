Tehotná Cibulková aktuálnu situáciu nepodceňuje, nosí rúško a všetko dezinfikuje (foto)

Niekdajšia elitná slovenská tenistka Dominika Cibulková má pred sebou tretí trimester tehotenstva a termín pôrodu stanovený na 9. júna. Na významnú zmenu vo svojom živote sa 30-ročná Bratislavčanka podľa vlastných slov pripravuje nanajvýš zodpovedne. V období celosvetovej pandémie nového koronavírusu si dáva na seba pozor ešte viac ako zvyčajne. Veľký dôraz kladie na hygienu aj dodržiavanie všeobecných nariadení vládou Slovenskej republiky.

„Som tehotná a ešte k tomu astmatička, preto sa snažím vychádzať von čo najmenej. Keď sa ideme prejsť, máme na tvári rúška. Beriem naďalej vitamíny, ktoré užívam počas celého tehotenstva. Stále mám pri sebe dezinfekciu. Cítim sa ako taký ‚Monk‘. Každú chvíľu si umývam ruky a všetko dezinfikujem. Aspoň takto sa snažím s koronavírusom bojovať. Je to pre všetkých strašné, ale verím, že zodpovedným prístupom zvládneme koronavírus poraziť v čo najkratšom období,“ uviedla Dominika Cibulková v rozhovore pre denník Šport.

Teraz by rodiť nechcela

Víťazka ôsmich veľkých turnajov na okruhu WTA si nevie predstaviť, žeby rodila v tomto čase, keď na Slovensku denne pribúdajú ľudia nakazení koronavírusom takmer v desiatkach a viaceré aj zdravotnícke zariadenia sa na istý čas ocitli v karanténe.

„Verím, že do júna sa situácia aspoň trochu upokojí. Lekárku mám v Ružinove. Všetci sme čítali, že práve v tejto nemocnici bol pacient s koronavírusom a mnohí museli ísť do karantény. Nedokážem si predstaviť, čo by som robila, keby som mala termín teraz. Asi by som sa zbláznila od strachu,“ skonštatovala Cibulková.

Doma pozerajú seriály a čítajú

Bývalá svetová tenisová štvorka priznala, že domáce chvíle si kráti pozeraním seriálov a čítaním kníh.

„S manželom sme práve dopozerali seriál Narcos: Mexico. Teraz som v situácii, keď sa snažím nájsť niečo nové a dobré. Najlepšie historické, to je môj obľúbený žáner. Len mám pocit, že všetko kvalitné som už videla. Už sa mi míňajú nápady, preto sa asi vrátim k antistresovým maľovankám, pri ktorých som si vedela oddýchnuť počas voľných chvíľ na turnajoch,“ pokračovala Cibulková.

Zrušené turnaje ju dostali do reality

Šampiónka WTA spred štyroch rokov si naplno uvedomila, že situácia so šíriacim sa koronavírusom je vážna až vtedy, keď pred vyše týždňom zrušili jeden z najväčších svetových tenisových turnajov v kalifornskom Indian Wells.

„Dostalo ma to do reality. Takýto dôležitý a veľký turnaj nebol zrušený od druhej svetovej vojny. Okamžite som pochopila, že nejde len o paniku, ale deje sa čosi naozaj veľké. Odvtedy som mimoriadne opatrná. Sledujem aj ďalší vývoj v tenisovom svete. V prvom momente som si myslela, že turnaj v Miami aj nasledujúce veľké podujatia v Európe budú. Všetky v najbližších šiestich týždňoch však zrušili. Verím, že sú to dobré opatrenia a pomôžu zlepšiť situáciu.“

Cibulková vyjadrila ľútosť, že množstvo športovcov, ktorí sa ešte nedávno pripravovali na svoje vrcholy sezóny, zrejme zostanú bez nich. A zrejme to bude platiť aj o olympijských hrách v Tokiu.

„Najviac mi je ľúto olympijských športovcov. Mám obavu, že Tokio 2020 zrušia alebo preložia. Bola by to pre mnohých reprezentantov veľká rana, veď viacerí plánujú pod piatimi kruhmi ukončiť kariéru,“ dodala Cibulková pre denník Šport.