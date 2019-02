Televízie môžu začať vysielať politickú reklamu, kandidáti na prezidenta majú určené pravidlá

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Politická reklama k marcovým voľbám prezidenta sa začína vysielať v sobotu. Doplní tak volebnú kampaň, ktorá sa začala už 10. januára. Podľa zákona o volebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb.

Pred marcovými voľbami hlavy štátu sa teda kampaň začala 10. januára a jej posledný deň pred prvým kolom volieb prezidenta bude 13. marca.

Politická reklama so zreteľným označením

Politická reklama sa podľa Stanoviska k voľbám prezidenta Slovenskej republiky vo vysielaní Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) môže začať vysielať 21 dní pred konaním volieb až do začiatku 48-hodinového volebného moratória. To znamená, že pred 1. kolom volieb prezidenta od 23. februára (od 0:00) do 13. marca (do 23:59). V prípade konania 2. kola volieb prezidenta sa politická reklama môže vysielať od oficiálneho vyhlásenia výsledkov hlasovania v 1. kole až do 48 hodín pred konaním druhého kola, teda do 28. marca (do 6:59). Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidáti na prezidenta, ktorí si ju zároveň aj platia. Vysielatelia musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej reklamy bolo zreteľne označené a oddelené od ostatných programov, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Politická reklama sa nemôže vysielať v čase bežnej reklamy.

Politickú reklamu musí podľa zákona povinne vysielať iba verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Na politickú reklamu musí vyhradiť najviac po jednej hodine pre každého kandidáta na prezidenta v televízii a najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta v rozhlase. Kandidáti na prezidenta si museli svoj nárok na vysielací čas v RTVS uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, teda najneskôr 18. februára, inak im nárok zanikol. Vo verejnoprávnej televízii môže vysielanie politickej reklamy spolu zabrať najviac 10 hodín. Rovnako maximálne 10 hodín na ňu môže vyčleniť zo svojho vysielania verejnoprávny rozhlas. RTVS rozdelí čas na vysielanie politickej reklamy rovnomerne medzi kandidátov. RTVS musí vyhradiť vysielací čas na politickú reklamu aj pred 2. kolom volieb, a to dve hodiny v rozhlase a dve hodiny v televízii. Kandidáti na prezidenta si musia uplatniť svoj nárok na politickú reklamu v RTVS do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov 1. kola volieb.

Žiadny kandidát nemôže byť znevýhodnený

Vysielatelia s licenciou, teda súkromné televízie a rádiá, politickú reklamu môžu, ale nemusia vysielať. Ak sa tak rozhodnú, môžu každému kandidátovi vyhradiť najviac 30 minút vysielacieho času. Spolu však politická reklama môže tvoriť najviac 10 hodín z vysielania a platí to pre všetky programové služby spoločne. Vysielateľ musí zaistiť, že žiadny z kandidátov nebude znevýhodnený. Pred 2. kolom môžu vysielatelia s licenciou vyhradiť na politickú reklamu najviac dve hodiny.

Od začiatku kampane zároveň možno vysielať diskusné programy k prezidentským voľbám. Kampaň musí utíchnuť 48 hodín pred voľbami, teda 14. marca o 0:00, keďže pred prezidentskými voľbami platí informačné moratórium. Súčasťou kampane sú aj predvolebné plagáty, bilbordy a ďalšie propagačné materiály. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, nové plagáty a bilbordy môžu pribúdať až do konca kampane. Zákon o volebnej kampani nestanovuje povinnosť odstraňovať počas moratória už umiestené plagáty, ale počas moratória sa nemôžu umiesťovať žiadne ďalšie. „V čase volebného moratória nemožno viesť kampaň, nemožno vylepovať nové plagáty, respektíve bilbordy. Zákon nerozlišuje veľkosť plagátov. Sankcie za porušenie volebného moratória sú pre kandidátov na prezidenta od 2 000 eur do 30-tisíc eur a pre tretiu stranu od 1 000 eur do 10-tisíc eur,“ doplnilo pre SITA ministerstvo vnútra. Popri informačnom moratóriu zákon o volebnej kampani zakazuje zverejňovať výsledky volebných prieskumov, a to už 14 dní pred voľbami a tento zákaz platí až do skončenia hlasovania. Vyplýva to zo stanoviska RVR k marcovým voľbám hlavy štátu.

