Televízory a technologické novinky roka 2022. Vyberte si ten svoj

Nové technológie posúvajú možnosti televízorov stále vpred a jednotlivé vychytávky robia zo sledovania neopakovateľný zážitok. Pozrite si novinky, ktoré počas roka predstavili najväčší výrobcovia televízorov.

Televízor je súčasťou väčšiny domácností. Dnes však umožňuje oveľa viac ako len sledovanie televíznych programov. Je dizajnovým doplnkom i multifunkčným centrom, vďaka ktorému si pozriete obľúbené programy, prehráte filmy online, spustíte podcast či svoj playlist a zahráte si hry. Televízor dokážete prepojiť s ďalšími zariadeniami a rozšíriť tak jeho vlastnosti. Najväčší giganti predstavili technologické vylepšenia, na ktorých usilovne pracovali. My vám ponúkneme prehľad z dielne spoločností Samsung a LG TV.

Samsung predstavil Neo QLED 8K, nové modely Lifestyle a OLED modely

Na jar predstavila spoločnosť Samsung prvé lastovičky v podobe televízorov Neo QLED 8K. Môžete si vybrať z 3 modelových radov QN900, QN800 a QN700 a veľkostí 55, 65, 75 a 85 palcov. Divákovi ponúkajú živý obraz, ktorý vtiahne do deja filmu či športového zápasu, ako nikdy predtým.

Vďaka výkonnému obrazovému procesoru Neural Quantum Processor 8K, ktorý pracuje s umelou inteligenciou, dostanete špičkový obraz s rozlíšením 8K. Kontrast a jas zabezpečia diódy MiniLED spolu s novým 14 bitovým systémom spracovania. Antireflexná vrstva zabraňuje prípadným odleskom.

O kvalitu zvuku sa postará viackanálový systém. Ak by ste chceli zvuk posunúť na ešte vyššiu úroveň, stačí spárovať TV s novým soundbarom Samsung a vychutnať si zvuk v kvalite Dolby Atmos. Párovať môžete i svoje telefóny (od nového radu Galaxy S22 a vyššie) a prehrávať obsah priamo z mobilu.

Televízory Neo QLED 8K rozhodne zapadnú do vašej obývacej izby vďaka tenkému panelu – 15,2 mm a 18,1 mm a dizajnovému konceptu Infinity One.

Samsung s technológiou OLED

SAMSUNG TV predstavil svoje prvé modely Samsung s technológiou OLED, ktoré zaručujú špičkový výkon s procesorom Neural Quantum Processor 4K. Vynikajúci zvuk prináša technológia Samsung Object Tracking Sound a Q-Symphony s podporou Dolby Atmos. Ďalšími vychytávkami je smart platforma Tizen, podpora jasu a dokonca mapovanie farieb. A nesmieme zabudnúť na elegantný vzhľad prevedenia LaserSlim.

Samsung Lifestyle premení vašu obývaciu izbu na obrazovú galériu

Tento rok vylepšili výrobcovia Samsung i rad Lifestyle. Obľúbené modely s príznačným názvom The Frame robia radosť nielen milovníkom umenia. Veľkosť obrazovky od 32 do 85 palcov je ako stvorená aj na premietanie umeleckých diel. Matná obrazovka Matte Display bráni odleskom a rozptyľuje svetlo v rôznych uhloch.

Môžete si tak plne vychutnať prehliadku obrazov i pri západe slnka a nadobudnete pocit, že sa pozeráte priamo na maliarske plátno.

TIP: V rámci predplatného si môžete dokonca vybrať z viac ako 1 600 umeleckých diel.

Matné povrchy Mate Display vo verziách The Serif a The Sero získali certifikáciu nezávislej analytickej organizácie Glare-Free, ktorá potvrdzuje, že tieto obrazovky bránia škodlivým odleskom. Uhlopriečky týchto modelov začínajú na 43 a končia na 65 palcoch. Funkčná výbava The Sero dostala podstatné vylepšenie a podporuje zobrazenie na šírku i na výšku, tak ako sme pri tomto rade zvyknutí.

LG prišla na trh s novými televízormi OLED, QNED a NanoCell

Jar bola priaznivo naklonená aj novinkám v koncerne LG Electronics, ktorý je dvojkou v rebríčku svetovej predajnosti. Svojich prívržencov si televízory značky LG TV získavajú elegantným dizajnom, výkonom a kvalitou obrazu aj vďaka technológii Quantum Dot NanoCell. Novinky v podobe špičkových modelov Nanocell, OLED či Mini LED nájdete v rozlíšení 4K, 8K a UHD.

Televízory QNED LG

Pre technologických pôžitkárov, ktorí si potrpia na kvalitu obrazu a zvuku, priniesla spoločnosť LG na trh skutočne pestrú ponuku QNED televízorov: rady QNED99 a QNED96 s rozlíšením 8K a QNED91 s rozlíšením 4K. Prezradíme vám, vďaka čomu vás bude čakať ohromujúci zážitok:

Inteligentný procesor

Dolby Vision IQ s presným zobrazovaním detailov

Technológia Precision Dimming

Overená kvalita zvuku a obrazu

Optimalizácia na hranie hier

Vylepšené užívateľské prostredie

Ovládanie hlasom

LG NanoCell TV

Nový procesor α5 Gen 5, väčší rozsah a čistota farieb s vysokou presnosťou technológie Nano Color a zvuk Ultra Surround – to sú televízory LG NanoCell. Táto špeciálne vyvinutá obrazovka sa skladá z nanočastíc, ktorých úlohou je absorbovať prebytky vlnových dĺžok jednotlivých farieb, čím filtrujú ich neželané odtiene. Pred vami sa tak rozprestrie dokonale ostrý obraz a čisté farby, a to z akéhokoľvek uhla sledovania televízora.

OLED evo vás vtiahne do diania

Čerešničkou na torte sú panely OLED evo, ktoré vo vyšších radoch ponúkajú špičkový inteligentný procesor α9 Gen 5 Al. Ten vylepšuje objekty a dodáva im hĺbku, vďaka čomu na obrazovke ožívajú. Zážitok zo sledovania umocní i zosilnenie jasu, ostrý kontrast vďaka hlbokej čiernej farbe a čistý, detailný obraz.

Dôležité upozornenie: Pri sledovaní QNED LG TV budete mať pocit, že sedíte v prvom rade divadla alebo štadióna či tancujete v kotli fanúšikov svojej obľúbenej kapely!

Okrem spomínaných noviniek, môžete v roku 2022 vyberať i televízory s ďalšími zaujímavými parametrami. Sú vybavené špičkovou technológiou, ktorá bude spĺňať vaše požiadavky na zábavu a oddych.

