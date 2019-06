Téma legitimizovania okupácie je búrkou v smetnom koši, hodnotí Pellegrini po návšteve Ruska

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Téma zákona v Ruskej Dume o legitimizovaní okupácie vojsk Varšavskej zmluvy Československa v roku 1968 bola búrkou v smetnom koši.

Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ruskí predstavitelia ho na poslednej návšteve ubezpečili, že to nie je téma.

„Prezident Vladimir Putin ani nevedel pomaly o čom hovorím. Ide o individuálnu snahu ruského komunistického poslanca. Neviem, ako by to vyzeralo, ak by vo svete písali médiá o predkladaných zákonoch, napríklad poslancov NR SR zo strany Mariana Kotlebu ĽSNS,“ povedal Pellegrini.

Situácia v Smere

Premiér hodnotil aj súčasnú situáciu v strane Smer-SD. Pellegrini víta vnútrostranícku diskusiu, pričom podľa jeho názoru je prvoradý záujem Slovenska, a nie funkcie či stoličky. Okresné štruktúry Smeru vyzvali listom vedenie na odchod predsedu Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Fico sa k tejto téme vyjadril tak, že potiahne stranu do parlamentných volieb ako jej predseda.

„Strana Smer má za sebou 20 rokov a myslím si, že je v dobrej kondícii. Áno, ozývajú sa hlasy o potrebe diskusie. Vítam, že pán predseda Fico je diskusii naklonený,“ uviedol Pellegrini. Na otázku svojich vlastných ambícií o post straníckeho šéfa odpovedal Pellegrini tak, že prioritou je program strany a záujmy Slovenska.

Prioritou sú hodnoty

„Naše priority nemôžu byť funkcie a stoličky. Prioritou sú hodnoty a záujmy Slovenska. Predmetom diskusie bude, ako má vyzerať naša budúcnosť, ako má vyzerať moderná sociálna demokracia. Aký typ politiky budeme robiť a aké témy budeme otvárať,“ dodal premiér.

Pellegrini chce byť v procesoch nápomocný v takom prípade, že sa strana bude presadzovať politiku, s ktorou bude sám stotožnený. „Ak budem môcť sociálnej demokracii pre 21. storočie byť nápomocný, tak budem. Ak by som mal procesom škodiť, tak nebudem,“ uzavrel Pellegrini.