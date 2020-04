Terézia Poliaková ukončila kariéru, reprezentovanie Slovenska v biatlone prenecháva mladým

Vo veku 31 rokov sa slovenská reprezentantka v biatlone Terézia Poliaková rozhodla ukončiť kariéru.

„Ďalej to už prenechávam mladým. Už som to oznámila na biatlonovom zväze, aj svojmu zamestnávateľovi, banskobystrickej Dukle. Už naozaj stačilo. Ja som sa neustále spoliehala na to, že to bude lepšie, ale nebolo. To ma už nebavilo. Ani zdravotne nie som na tom najlepšie. Nuž, a nechcem byť stará dievka,“ povedala podľa štvrtkového vydania denníka Šport.

Terézia Poliaková reprezentovala Slovensko v biatlonovom Svetovom pohári od roku 2012. Najväčšie úspechy dosiahla ako súčasť štafiet – na ZOH 2018 bola súčasťou slovenského kvarteta na 5. mieste, o rok neskôr na MS boli Slovenky aj s Poliakovou šieste.

A čo plánuje robiť teraz? „Obzerám sa, čo by som po kariére profesionálnej športovkyne mohla ďalej robiť. Vidím sa buď v športe, napríklad ako kondičná trénerka. Alebo v gastronómii. Som dobrá kuchárka. Možno v štátnej správe. Možno budem drsná policajtka. Neviem si pre seba predstaviť sedavé zamestnanie,“ prezradila.