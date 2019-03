Terezu odsúdili v Pakistane za pašovanie drog, v kufri mala deväť kíl heroínu

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Súd v pakistanskom meste Láhaur poslal mladú Češku, ktorú vlani v januári zadržali na letisku s deviatimi kilogramami heroínu, do väzenia na osem rokov a osem mesiacov.

Dostala aj pokutu

Tereza Hlůšková okrem toho tiež dostala pokutu 113-tisíc pakistanských rupií (v prepočte 714 eur). Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorý sa odvoláva na pakistanskú televíziu Geo a české ministerstvo zahraničia.

Okrem odsúdenej bol obvinený aj jeden muž z inej krajiny. Jeho však súd zbavil viny. Na pojednávaní sa zúčastnila aj zástupkyňa českého veľvyslanectva v Islamabade. To je s Češkou od začiatku prípadu v kontakte a sprostredkovalo jej aj právnu pomoc a kontakt s rodinou.

Hlůšková sa môže proti verdiktu odvolať na vyššom súde, uviedlo ministerstvo. „Ak odsúdená Češka požiada u pakistanských úradov o odovzdanie na výkon trestu do Českej republiky, tak Česká republika podnikne všetky potrebné kroky na to, aby mohla byť odovzdaná do výkonu trestu do ČR,“ cituje iDNES.cz Roberta Řeháka z rezortu zahraničia.

Krajiny nemajú podpísanú zmluvu

Ako dodal, krajiny nemajú podpísanú zmluvu o odovzdávaní na výkon trestu, ktorú Pakistan k takémuto konaniu potrebuje. „Česko s Pakistanom o tejto dohode rokuje,“ vysvetlil.

Češku zatkli 10. januára 2018, keď sa pokúšala nastúpiť do lietadla smerujúceho do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ chcela podľa pakistanských médií pokračovať do Írska. Drogy našli u nej v kufri. Podľa portálu Urdu Point by mali drogy na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií (948-tisíc eur).