Termín návratu zraneného Erika Karlssona z NHL zatiaľ nie je známy

NEW YORK 6. septembra (WebNoviny.sk) – Kapitán hokejistov Ottawy Senators Erik Karlsson nepozná termín svojho návratu na ľad po operácii, ktorú absolvoval v júni po sezóne severoamerickej NHL. Švédsky obranca, ktorý bol neúspešným finalistom v boji o Norrisovu trofej pre najlepšieho zadáka sezóny, utrpel zranenie dolnej končatiny v závere základnej časti, v play-off nastupoval aj s fraktúrou nohy a roztrhanými šľachami.

Ottawa sa prebojovala do finále Východnej konferencie, kde v sedemzápaovej sérii nestačila na neskoršieho víťaza Stanleyho pohára Pittsburgh Penguins. Generálny manažér „senátorov“ Pierre Dorion odhadol dĺžku Karlssonovej absencie na štyri mesiace; to by znamenalo, že kľúčový obranca tímu by mohol stihnúť začiatok nového ročníka. Ottawa doň vstúpi 5. októbra, zmeria si sily s Washingtonom.