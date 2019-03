Termín predĺžený: Ostáva už len 6 dní na prihlásenie sa do PowerUp! – najväčšej súťaže pre startupy v strednej a východnej Európe

BRATISLAVA 12. marca 2019 (WBN/PR) – Možnosť prihlásiť sa na piatu edíciu PowerUp! sa uzavrie 18. marca. Toto je posledná šanca pridať sa do súťaže a zabojovať o cenu 50 000 eur a o finančnú investíciu do výšky 150 000 eur. PowerUp! účastníci taktiež získajú aj unikátnu príležitosť ukázať svoje idei pred medzinárodnou sieťou partnerov a budovať svoj biznis v globálnom meradle.

Tento rok sa zameriavame na startupy pracujúce v oblastiach ako energetika, mobilita, vykurovanie, čisté technológie a smart technológie. InnoEnergy bude zároveň dávať extra dôraz na tému čistého ovzdušia, vzhľadom na to, že reprezentuje podstatnú časť dennodenného zamerania organizácie.

Toto ocenenie — cena Clean Air Challenge – bude udelené startupu, ktorého riešenie bude mať ten najväčší dopad v boji proti znečisteniu ovzdušia a smogu.

Prísľub finančných cien je len čiastočne to, čo robí PowerUp! tak špeciálnym. Rovnako dôležitá pre rozvoj mnohých startupov je príležitosť pridať sa do Highway®, prestížneho biznisového akcelerátoru InnoEnergy, ktorý ponúka prístup do medzinárodnej siete perspektívnych biznisových partnerov, širokej expertízy InnoEnergy a finančnej investície do výšky 150 000 eur.

“Tí, ktorí sa pridajú do Highway® programu môžu očakávať podporu v rozsiahlych oblastiach ako právo a ochrana intelektuálneho vlastníctva, až po dizajn prezentácie svojho produktu a spoločnosti, agilnú metodológiu a mnoho ďalších. Spolupracujeme s rozličnými výskumnými inštitútmi a univerzitami, spolupracujeme s inžiniermi a technologickými expertmi z mnohých rozličných oblastí a expertíz. Taktiež podporujeme startupy v nájdení a zabezpečení ich prvých zákazníkov, nastavujúc ich na cestu k úspešnej budúcnosti ”, hovorí Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe.

Startupy, ktoré sa kvalifikujú cez štádium prihlášok budú pozvané zúčastniť sa bootcamp-ov, ktoré sú vedené uznávanými medzinárodnými biznisovými mentormi. Tieto workshopy pripravia účastníkov na národné finále a na veľké finále, v ktorých budú prezentovať svoje idei porote zloženej z investorov a expertov z odvetvia. Víťaz bude vybraný 21. mája v Krakove počas Impact’19 – najväčšej ekonomickej udalosti v strednej a východnej Európe.

Víťaz PowerUp! 2018 bol Zubax Robotics z Estónska, ktorý prezentoval riešenie, ktoré dokáže výrazne znížiť spotrebu energie v budúcich dopravných technológiách.

Na účasť v súťaži, musia mať startupy určený dedikovaný tím, mať zabezpečenú ochranu intelektuálneho vlastníctva a ponúkať produkty alebo služby, ktoré nie sú ďalej ako 2 roky od vstupu na trh. Viac informácií o podmienkach účasti, prihláškový formulár a všetky potrebné informácie sú dostupné na www.powerup.innoenergy.com.

Termín pre registráciu bol predĺžený do 18. marca 2019.