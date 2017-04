Termín ruských prezidentských volieb zrejme spoja s výročím anexie Krymu

MOSKVA 13. apríla (WebNoviny.sk) – Ruskí zákonodarcovia pripravujú presun termínu budúcoročných prezidentských volieb na 18. marca, teda na deň, keď Rusi oslavujú pričlenenie Krymského polostrova k svojej krajine. Očakáva sa, že voľby zaistia ďalší prezidentský mandát prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, totiž v stredu v prvom z troch čítaní schválila návrh zákona o zmene termínu volieb novej hlavy štátu.

Ruská legislatíva ukladá, že prezidentské voľby sa konajú na druhú marcovú nedeľu, ktorá v roku 2018 pripadá na 11. marca. Tento deň však bude pravdepodobne pracovným dňom namiesto 8. marca, Medzinárodného dňa žien, ktorý je v Ruskej federácii dňom voľna.

Zákonodarcovia preto navrhli, aby sa voľby konali až o týždeň neskôr, teda 18. marca, informovala dnes spravodajská stanica Slobodná Európa.

Ak by v prvom kole volieb žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo by sa konalo o tri týždne. Predpokladá sa, že Vladimir Putin by prehľadom zvíťazil už v prvom kole.

Pozorovatelia sa domnievajú, že Kremeľ sa týmto opatrením snaží zvýšiť účasť voličov, ktorí podporia Putina. Ruský prezident totiž 18. marca 2014 podpísal zmluvu, ktorá podľa Moskvy oficiálne robí z Krymu súčasť ruského územia. Kyjev, USA a množstvo ďalších štátov to však považuje za ilegálnu anexiu.

Putin, ktorý je pri moci ako prezident alebo premiér už od roku 1999, zatiaľ neohlásil plány na uchádzanie sa o svoj šiesty mandát, všeobecne sa ale predpokladá, že tak spraví, uvádza RFE/RL.