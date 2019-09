Tesco je v znižovaní potravinového odpadu pozitívnym príkladom pre ostatné firmy, hovorí správa OSN

Pri dosahovaní cieľa znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu nastal pokrok, avšak nie takým tempom, ako je potrebné. To sa uvádza vo výročnej správe koalície Champions 12.3 pri OSN, skupiny lídrov z celého sveta, ktorej cieľom je akcelerovanie napĺňania cieľa OSN 12.3. Je potrebné, aby sa viac vlád a súkromných spoločností zaviazalo zverejňovať svoje údaje o potravinovom odpade a prijalo akčný plán v súlade s prístupom „cieľ-meraj-konaj“ (Target-Measure-Act). Iba tak môžeme včas dosiahnuť cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN 12.3 a znížiť potravinový odpad vo svete do roku 2030 na polovicu. Nedávne úspechy spoločnosti Tesco v strednej Európe dokazujú, že jeho prístup k znižovaniu potravinového odpadu funguje.

V Tescu nepovažujeme za správne plytvať potravinami. Zaviazali sme sa pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu u dodávateľov, v našich obchodoch, ako aj v domácnostiach u zákazníkov. Stanovili sme si ambiciózny cieľ znížiť množstvo potravinového odpadu od farmy až na tanier do roku 2030 na polovicu, aby sme pomohli naplniť cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN 12.3.

Na Slovensku Tesco znížilo množstvo potravinového odpadu o 52 %* v priebehu dvoch rokov odvtedy, ako sme po prvýkrát zverejnili naše údaje o potravinovom odpade. To znamená dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja 12.3 už 11 rokov pred termínom stanoveným OSN. Tento úspech dokazuje, že prístup „cieľ-meraj-konaj“ (Target-Measure-Act) funguje ako efektívne riešenie pre znižovanie množstva potravinového odpadu. Prístup a výsledky práce Tesca na Slovensku ocenili aj vo výročnej správe koalície Champions 12.3, ktorá pôsobí pri OSN. Náš úspech je vyzdvihnutý ako pôsobivý a zároveň je uvedený ako skvelý príklad pre ostatných, ktorí by ho mali nasledovať. Celá správa je k dispozícii na webstránke Champions 12.3

Každý rok sa vo svete vyhodí až tretina potravín. To je ekvivalent 1,3 miliardy ton vyhodených potravín. Potraviny, ktoré stoja čas, energiu a peniaze. Potraviny, ktoré by sa mohli a mali využiť lepšie. Takáto miera plytvania je v každom prípade neakceptovateľná. Ale je to ešte horšie, keď sa zamyslíte nad morálnym a environmentálnym vplyvom potravinového odpadu.

Generálny riaditeľ skupiny Tesco a predseda koalície Champions 12.3 Dave Lewis povedal: „Fakty, ktoré hovoria v prospech znižovania množstva potravinového odpadu, sú nepopierateľné. Jedna tretina potravín sa každý rok vyhodí, pričom jeden z deviatich ľudí vo svete hladuje. Ak by potravinové straty a odpad boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií skleníkových plynov po Číne a USA. Nemôžeme tento problém odkladať, musíme konať teraz,“ vyzval Dave Lewis.

Tesco bolo prvým maloobchodným predajcom na Slovensku aj v strednej Európe, ktorý zverejnil údaje o svojom potravinovom odpade v roku 2017. Aktuálne ďalej rozširuje svoj záväzok, keď sa päť z jeho strategických dodávateľov v strednej Európe vrátane spoločnosti BROP Slovakia zo Slovenska zaviazalo zverejniť údaje o množstve potravinového odpadu, ktorý vzniká v ich prevádzkach.

„Sme veľmi hrdí na náš skvelý úspech na Slovensku. V porovnaní s dátami z roku 2016/17 sme znížili množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach o 52 %*. Týmto sme splnili cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 o 11 rokov skôr a znížili náš potravinový odpad na menej ako 1 %. Okrem toho sme minulý rok darovali Potravinovej banke Slovenska a jej partnerom 1 792 ton potravinových prebytkov. Toto množstvo predstavuje viac ako 4,2 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi namiesto toho, aby vyšlo nazmar. Tiež aktívne spolupracujeme s našimi dodávateľmi. Snažíme sa minimalizovať potravinový odpad na ich strane, napríklad prostredníctvom sortimentu Perfectly Imperfect, vďaka ktorému pomáhame dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu. Od zavedenia tohto radu v roku 2017 sme predali takmer 2 000 ton takýchto produktov,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.

,,Pre spoločnosť BROP Slovakia je plytvanie potravinami veľmi nezodpovedné. Preto sme radi, že so spoločnosťou Tesco môžeme bojovať proti ich plytvaniu. Veľmi sme uvítali, že môžeme v rámci Tesco radu zeleniny Perfectly Imperfect dodávať tovar, ktorý je naďalej kvalitný a taktiež obsahuje tie isté živiny ako tovar I.triedy,“ dodáva Maroš Mego zo spoločnosť BROP Slovakia.

Potravinový odpad je príliš rozsiahly problém na to, aby ho vyriešila jedna spoločnosť sama. Spoločnosť Tesco vyzýva všetky ostatné potravinárske spoločnosti, aby sa zaviazali pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu vo svete do roku 2030 na polovicu a aby zverejňovali údaje o svojom potravinovom odpade. Pomôže to nastaviť správne meranie potravinového odpadu vo všetkých krajinách.

* Pri meraní množstva potravinového odpadu možno porovnávať hmotnosť alebo percentá z predaja potravín. Tesco na Slovensko znížilo potravinový odpad o 52 %, keď porovnávame hmotnosť, a o 51 %, keď porovnávame percentá z predaja potravín.

