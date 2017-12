Test poškodil spišské parky, hodnotenie pripomína náhodný výber čísel

RIMAVSKÁ SOBOTA 15. decembra 2017 (WBN/PR) – Analýza výsledkov sporného spotrebiteľského testu ukázala, že spišské párky Tauris mali namiesto 19-percentného hodnotenia získať aspoň 65 percent. Nevysvetlený zostáva aj nález farbiva E120.

Popredný výrobca mäsových produktov Tauris Group má vážne podozrenie, že test spišských párkov zverejnený Asociáciou spotrebiteľov v SR mohol byť zmanipulovaný alebo nepresný, čo dokazuje aj mlčanie jeho autorov, ktorí dodnes nezverejnili svoju metodiku. Spoločnosť preto trvá na verejnej výzve spotrebiteľskej asociácii: Zverejnite postupy a kompletnú dokumentáciu, alebo sa ospravedlňte.

Po zverejnení výsledkov testov spišských párkov, ktoré navodili dojem ich nekvality spoločnosť zostavila expertný tím, ktorý párky nielen znovu testoval, ale analyzoval aj spôsob vyhodnocovania kvality. Podľa jeho zistení okrem ďalších nejasností test zlyhal najmä v celkovom hodnotení párkov. Spišské párky Tauris podľa zverejnených kritérií testu nemali dostať 19-percentné hodnotenie, ale najmenej 65 percent.

Test spišských párok Tauris – výsledky vs. realita Testované parametre Zverejnený výsledok testu Možný zisk Zverejnený zisk Zaslúžený zisk Obsah čistej svalovej bielkoviny 10% splnené 30% nezverejnené 30% Baranie črevo splnené 5% nezverejnené 5% Obsah tuku 24% /odchýlka 4%/ splnené 10% nezverejnené 10% Neprítomnosť sóje splnené 10% nezverejnené 10% Farbivá nesplnené 15% nezverejnené 0% Obsah soli splnené 5% nezverejnené 5% Senzorika nezverejnené 5% nezverejnené 5% Deklarácia na obale nesplnené 20% nezverejnené 0% SPOLU 100% 19% 65%

“Znižovanie hodnotenia pri kritériách, ktoré naše párky splnili je pre nás nepochopiteľným konaním pripomínajúcim učiteľku matematiky, ktorá za správne vypočítané príklady nepopulárnemu žiakovi znižuje známku. Čo nás však trápi viac, tento nedôveryhodný test znevažuje prácu ľudí v mäsopriemysle a tiež prináša nezanedbateľné ekonomické škody,” hovorí generálny riaditeľ Tauris Group Richard Duda.

Ako dodáva, pokiaľ Asociácia spotrebiteľov v SR bude pokračovať v zahmlievaní a nezverejní okrem výsledkov aj metodiku svojho testu, nie je vylúčené, že spoločnosť podnikne právne kroky na ochranu dobrého mena svojej značky i obľúbených spišských párkov. “Bez kompletnej dokumentácie je pre nás test v tejto podobe len nástrojom na zneistenie zákazníkov počas vrcholiacej vianočnej dopytovej sezóny,” uzatvára R. Duda.

Popri skutočnosti, že spišské párky Tauris splnili 7 z 8 kritérií testu, no napriek tomu boli Asociáciou označené za “nekvalitné,” Tauris Group poukazuje na nejasnosti okolo posledného, údajne nesplneného kritéria, nálezu farbiva E120, ktoré v receptúre spišských párkov podľa príslušnej európskej normy byť nemá. Toto farbivo totiž pri ich výrobe Tauris Group nepoužíva vôbec a jeho prítomnosť vylúčili aj dva nezávislé testy, ktoré spoločnosť zadala externému laboratóriu bezprostredne po zverejnených obvineniach. Tauris Group sa tiež ohradzuje voči výsledku za deklaráciu na obale: Percentuálne označenie obsahu mäsa na obale je totiž v plnom súlade s nariadeniami Rady EÚ.

Príliš veľa otáznikov: Pri hodnotení senzorických vlastnosí párkov bolo v relácií, kde bol zverejnený spotrebiteľský test vidno zábery párkov varených vo vriacej vode. To však nie je správny spôsob ich prípravy. Párky by sa do bodu varu dostať nemali a málokto vie, že najlepší spôsob ich prípravy je ohrev parou. Privádzala Asociácia spotrebiteľov párky do varu a hodnotila ich vlastnosti nesprávnym spôsobom?