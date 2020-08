The Score zavítajú vo februári do Bratislavy!

Nezastaviteľná americká dvojica The Score sa v rámci jarného európskeho turné za-staví aj v bratislavskom MMC, a to v piatok 12. februára 2021! Predpredaj vstupeniek je exkluzívne cez lístocheck: https://listocheck.sk/detail/the-score

Pulzujúci hudobný štýl moderného rocku dostal alternatívnu kapelu The Score do po-vedomia v roku 2015 vďaka piesni „Oh My Love”. Použitá bola v reklamnej kampani pre britskú sieť supermarketov a následne sa objavila aj vo filme Alvin and Chip-munks. O rok neskôr vydali „Unstoppable”, ktorý sa stal titulnou skladbou vo filme Power Rangers. Má viac ako dve miliardy prehratí a je zároveň tématickou piesňou pre podujatie World Series of Poker, či v kampani pre Jeep. Osobitými nadčasovými nápadmi sa im podarilo spáliť hranice medzi rockom, popom, indie a elektronikou. Postupne dostali svoju hudbu aj vďaka motivačným sloganom do viacerých kampaní, reklám, športového, či filmového sveta.

Koncom augusta vydá The Score nový album Carry On, ktorého singel, na ktorom si zahosťoval aj Travis Barker, „All Of Me” zverejnili len pred pár dňami.

Päťročná cesta priniesla Eddiemu Ramirezovi (spev a gitara) a Edanovi Doverovi (klávesy) zaslúženú odmenu v podobe veľkej fanúšikovskej základne a vypredaných koncertov na viacerých kontinentoch.

Vstupenky na jedinečný koncert plný energie sú v predpredaji po 24,20 Eur na státie exluzívne cez Lístocheck.

Vstupenky:

https://listocheck.sk/detail/the-score

FB Event:

https://www.facebook.com/events/617516845550479?active_tab=about

The Score – All of Me feat. Travis Barker:

The Score – Unstoppable:

The Score – Stronger:

Informačný servis