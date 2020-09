The Smashing Pumpkins sa vracajú s dvojalbumom aj animovaným seriálom

Americká kapela The Smashing Pumpkins vydá dvojalbum Cyr. Novinka sa dostane na trh 27. novembra a ponúkne 20 skladieb. Medzi nimi budú aj augustové single The Colour of Love a elektro-popový Cyr, ku ktorému zverejnili videoklip.

Bude to zároveň druhý album kapely, odkedy sa k nej opäť pripojili pôvodní členovia gitarista James Iha a bubeník Jimmy Chamberlin. Tí sa podieľali aj na prechádzajúcej nahrávke Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. (2018).

Okrem nich na jedenástej štúdiovke chicagského kvarteta pracovali aj gitarista Jeff Schroeder a líder Billy Corgan, ktorý sa postaral aj o produkciu prvého počinu skupiny pod hlavičkou Sumerian Records. Informuje o tom magazín Rolling Stone.

Corgan napísal animovaný seriál

Päťdesiattriročný spevák okrem toho pripravil aj ďalšie prekvapenie, a to päťdielny animovaný seriál s názvom In Ashes, v ktorom zaznejú piesne z albumu Cyr. Prvé dve časti plánujú zverejniť 25. septembra. Fanúšikovia a fanúšičky si môžu zatiaľ pozrieť trailer.

The Smashing Pumpkins vznikli v roku 1988 v Chicagu, pričom v období 2001 až 2005 neboli aktívni. Ich najväčšími hitmi sú skladby Today, Disarm, Bullet With Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight, The End Is The Beginning Is The End, Ava Adore alebo Perfect.

Ich piesne sa objavili aj na soundtrackoch filmov ako Lost Highway (1997) či Batman a Robin (1997). Podarilo sa im získať napríklad dve ceny Grammy či osem MTV Video Music Awards.