Theresa Mayová varovala Konzervatívnu stranu, aby neohrozovala brexit

LONDÝN 15. júla (WebNoviny.sk) – Britská premiérka Theresa Mayová varovala členov svojej Konzervatívnej strany, aby neohrozovali brexit.

Niektorí z nich, ktorí sa dlhodobo stavajú za odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ), totiž nesúhlasia s Mayovej podrobným plánom brexitu a chcú, aby zmenila prístup.

Hlasovanie o obchodnej a colnej politike

Politička sa vo svojom príspevku v týždenníku Mail on Sunday vyjadrila, že neexistuje žiadny „realizovateľný alternatívny obchodný vzťah“ na plán, ktorý prijala vláda začiatkom júna.

„Môj odkaz krajine je tento víkend jednoduchý: musíme sa sústrediť na cenu. Ak nie, riskujeme, že žiadny brexit nebude,“ uviedla Mayová vo svojom príspevku, v ktorom sa venovala aj nadchádzajúcemu hlasovaniu v dolnej komore parlamentu o obchodnej a colnej politike.

Ako pripomína televízia Sky News, zástancovia zotrvania Spojeného kráľovstva v EÚ aj euroskeptickí poslanci, by mohli pri hlasovaní „rebelovať“ proti zákonu o obchode, ktorý je kľúčovým dokumentom brexitovej legislatívy.

„Sú tú niektorí, ktorí by chceli hlasovať za úpravy, ktoré by nás zaviazali trvalou colnou úniou s EÚ. To by bol pre hlasovanie o brexite najväčší podraz,“ uviedla premiérka s tým, že by to znemožnilo Británii mať nezávislú obchodnú politiku.

Dlhý zoznam želaní

Mayová sa tiež pokúsila uistiť tých, ktorí sa obávajú, že bude robiť ďalšie kompromisy, aby dosiahla dohodu s Bruselom. „Naša dohoda o brexite nie je nejakým dlhým zoznamom želaní, z ktorého si vyjednávači vyberú. Toto je úplný plán s radom výsledkov, o ktorých nemožno vyjednávať,“ napísala.

Spomínaný plán o brexite navrhuje, aby sa medzi Britániou a EÚ zachoval voľný trh s tovarmi, ale nie so službami. Plán ráta s tým, že Británia bude dodržiavať „spoločné smernice“ pre tovary a poľnohospodárske produkty výmenou za voľný obchod bez ciel a hraničných kontrol.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok Mayovej plán skritizoval s tým, že zrejme zlikviduje akúkoľvek možnosť budúcej dohody s USA. Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, news.sky.com a archívu agentúry SITA.