Thiem vyradil Zvereva a vo finále Australian Open vyzve Djokoviča (video)

Rakúšan Dominic Thiem bude súperom Srba Novaka Djokoviča vo finále dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. V piatkovom semifinále Thiem nasadený ako piaty zdolal sedmičku turnaja Nemca Alexandra Zvereva za 3:42 h 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4).

Thiem si zahrá tretie finále grandslamu

Dvadsaťšesťročný rodák z Wiener Neustadtu premenil v tajbrejku štvrtého setu druhý mečbal presným volejom pri sieti. Thiem si poradil so Zverevom v deviatom vzájomnom zápase po siedmy raz a potvrdil, že pozná na neho recept.

Thiem si po tretí raz v kariére zahrá vo finále na turnaji tzv. veľkej štvorky. Za sebou už má dva neúspešné pokusy proti Rafaelovi Nadalovi z posledných dvoch rokov na Roland Garros. V Melbourne to bude jeho prvé finále, dosiaľ bolo jeho stropom 4. kolo z rokov 2017 a 2018.

Rakúšan ešte Australian Open nevyhral

Zverenec bývalej svetovej jednotky Čiľana Nicolasa Massúa sa môže stať prvým rakúskym víťazom Australian Open v histórii.

„Bol to veľmi náročný zápas, musel dom vyhrať aj dva tajbrejky. Mal som problémy v prvom sete, ale dostal som sa z toho. V ďalšom priebehu sa mi veľmi ťažko returnovali najmä prvé podania môjho súpera, ale dostal som sa do rytmu. Úroveň tenisu v tomto zápase bola vysoká a kľúčové okamihy som zvládol o niečo lepšie ako môj súper. Platí to aj o odvrátených setbaloch, ktoré mal Saša. Čo sa týka víťazných tajbrejkov, je to vždy 50 na 50. Dôležité bolo, že som v oboch rýchlo viedol 3:0 a mal som potom dostatok sebavedomia,“ uviedol Dominic Thiem v prvom televíznom rozhovore s Johnom McEnroeom.

K svojmu finálovému súperovi Djokovičovi podotkol: „Budem sa snažiť, to môžem sľúbiť, ale bude to ťažké. Djokovič je veľký šampión, vyhral v Melbourne už sedem titulov. Musím byť trpezlivý a teším sa na finále.“

Djokovič už v Melbourne získal sedem titulov

Zverev nevyužil šancu zahrať si prvýkrát vo finále na „grandslame“. Za poslednú dekádu sa našlo len 9 tenistov, ktorí boli nováčikmi v súboji o titul na tzv. veľkej štvorke a len dvaja z nich sa tešili z titulu (Stan Wawrinka a Marin Čilič).

Nemecký tenista Alexander Zverev počas semifinálového zápasu Australian Open 2020, v ktorom podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi 6:3, 4:6, 6:7 (3), 6:7 (4). Melbourne, 31. január 2020. Foto: SITA/AP.

Dvadsaťdvaročný Zverev je stabilným členom Top Ten rebríčka ATP od augusta 2017, ale až teraz si prvýkrát zahral v semifinále na grandslamovom turnaji. Dosiaľ bolo jeho maximom dvakrát štvrťfinále na Roland Garros 2018 a 2019.

Djokovič si v nedeľu zahrá o ôsmy titul na Australian Open. Dosiaľ všetky finálové účasti na tomto obľúbenom grandslamovom turnaji premenil na víťazstvá. Ak zverenec Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu zvíťazí aj tentoraz, získa 17. grandslamový titul a ako bonus k tomu dostane post svetovej jednotky. Na vrchole vystrieda Španiela Rafaela Nadala.