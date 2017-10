Tillerson mal údajne nazvať Trumpa hlupákom, americký prezident je však presvedčený o vyššom IQ

WASHINGTON 10. októbra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že má vyššie IQ ako jeho minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Povedal to v rozhovore, ktorý v utorok zverejnilo najnovšie číslo magazínu Forbes.

Na otázku, čo hovorí na to, že ho Tillerson údajne označil za „hlupáka“, Trump povedal, že v tom prípade by si mali obaja spraviť IQ testy. „Myslím si, že je to vymyslená správa. Ale ak to povedal, tak potom by sme si mali porovnať IQ testy. A ja dobre viem, kto vyhrá,“ povedal prezident pre Forbes.

Televízia ABC News priniesla minulý týždeň informáciu, že Tillerson zvažuje odstúpenie a že Trumpa nazval v užšom kruhu spolupracovníkov „hlupákom“ po tom, čo sa prezident podľa neho veľmi nevhodným spôsobom prihovoril americkým skautom.

Tillerson vzápätí poprel informáciu, že by zvažoval rezignáciu a k tomu, či nazval Trumpa „hlupákom“, sa priamo nevyjadril. Poprela to až neskôr jeho hovorkyňa.