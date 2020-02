Tím Mercedes vydesil konkurenciu v F1, na testovacom dni ukázal svoju novinku

Sezóna pretekov formuly 1 síce ešte ani nezačala, no majstrovský Mercedes už stihol vydesiť konkurenciu. Počas druhého testovacieho dňa prišiel s novinkou „Dual Axis Steering“ (DAS), teda dvojosové riadenie. Pri jazde Lewisa Hamiltona sa prejavovalo posúvaním volantu a naklonením predných kolies do vnútornej strany. Technický riaditeľ Mercedesu James Allison sa vyjadril, že tento systém zavádza nový rozmer riadenia.

Pochybnosti o legálnosti

Celý systém je údajne stále vo fáze testovania. Okamžite sa objavili pochybnosti ohľadom legálnosti tohto nového prvku, ale vedenie Mercedesu má na to jasný názor.

„Pre FIA to nie je novinka, už nejaký čas sme s nimi o tom hovorili. Pravidlá sú jasne dané v tom, čo je povolené v riadiacich systémoch. Sme si istí, že ten náš zodpovedá požiadavkám,“ uviedol Allison, cituje ho oficiálna stránka F1.

Ďalším možným problémom je otázka bezpečnosti, na ktorú sa v „kráľovnej motošportu“ dbá čoraz viac. Lewis Hamilton a Valtteri Bottas systém DAS v druhom testovacom dní odskúšali a úradujúci majster sveta povedal, že nemal žiadne obavy. „Snažíme sa tomu porozumieť, ale z hľadiska bezpečnosti nie je dnes žiaden problém a FIA je s týmto projektom stotožnená,“ povedal Hamilton.

Bezpečná a legálna výhoda

Systém DAS by teda mal byť bezpečný, legálny a navyše má Mercedesu priniesť veľkú výhodu v otázke manažovania pneumatík. „Ak bude mechanizmus fungovať tak, ako sa predpokladá, tak sa pneumatiky budú zahrievať rovnomerne po celej šírke. Bude to výhoda najmä na okruhoch s dlhými rovinkami,“ skonštatoval pre web F1 odborník Mark Hughes.

Nová technická inovácia Mercedesu pripomenula rok 2009. Vtedy prišiel s prelomovou novinkou a to zavedením dvojitého difúzora tím Brawn GP a britský pilot Jenson Button získal svoj jediný titul majstra sveta.

Podľa zatiaľ neoverených informácii by bolo možné okopírovať systém Mercedesu, no malo by to trvať až šesť mesiacov, čo by de facto už v rozbehnutej sezóne nemalo veľký zmysel.